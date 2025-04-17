https://ria.ru/20250417/minoborony-2011721871.html

Экипаж самолета Су-34 поразил пункт дислокации ВСУ

Экипаж самолета Су-34 поразил пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 17.04.2025

Экипаж самолета Су-34 поразил пункт дислокации ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа самолета Су-34 ВКС России в зоне действия группировки "Восток". РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T05:10:00+03:00

2025-04-17T05:10:00+03:00

2025-04-17T05:11:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа самолета Су-34 ВКС России в зоне действия группировки "Восток". По данным ведомства, перед вылетом экипаж самолета Су-34 ВКС России получил координаты расположения пункта временного дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". "Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолета Су-35С с авиационными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух". После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении. По докладу разведки цель была успешно поражена, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34, су-35с