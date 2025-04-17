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В Саратовской области экс-министра заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 17.04.2025
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19:01 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/ministr-2011897782.html
В Саратовской области экс-министра заподозрили в превышении полномочий
В Саратовской области экс-министра заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 17.04.2025
В Саратовской области экс-министра заподозрили в превышении полномочий
Бывший министр строительства и ЖКХ Саратовской области заподозрен в превышении полномочий из-за незаконной выплаты субсидии чиновникам Росреестра на 4 миллиона... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:01:00+03:00
2025-04-17T19:01:00+03:00
происшествия
саратовская область
россия
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Бывший министр строительства и ЖКХ Саратовской области заподозрен в превышении полномочий из-за незаконной выплаты субсидии чиновникам Росреестра на 4 миллиона рублей, сообщило региональное управление СК РФ. "Расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Предварительно установлено, что подозреваемый в рамках реализации региональной жилищной программы незаконно обеспечил выплату субсидий трем сотрудникам областного управления Росреестра на общую сумму более 4 миллиона рублей, которые не имели право на получение региональной субсидии, поскольку являются федеральными государственными гражданскими служащими", - говорится в Telegram-канале СУСК.
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происшествия, саратовская область, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области экс-министра заподозрили в превышении полномочий

СК подозревает экс-главу саратовского минстроя в превышении полномочий

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Бывший министр строительства и ЖКХ Саратовской области заподозрен в превышении полномочий из-за незаконной выплаты субсидии чиновникам Росреестра на 4 миллиона рублей, сообщило региональное управление СК РФ.
"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Предварительно установлено, что подозреваемый в рамках реализации региональной жилищной программы незаконно обеспечил выплату субсидий трем сотрудникам областного управления Росреестра на общую сумму более 4 миллиона рублей, которые не имели право на получение региональной субсидии, поскольку являются федеральными государственными гражданскими служащими", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Алина Айдарова - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Министра труда Северной Осетии признали виновной в превышении полномочий
5 марта, 10:28
 
ПроисшествияСаратовская областьРоссияФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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