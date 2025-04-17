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В Саратовской области экс-министра заподозрили в превышении полномочий
В Саратовской области экс-министра заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 17.04.2025
В Саратовской области экс-министра заподозрили в превышении полномочий
Бывший министр строительства и ЖКХ Саратовской области заподозрен в превышении полномочий из-за незаконной выплаты субсидии чиновникам Росреестра на 4 миллиона... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:01:00+03:00
2025-04-17T19:01:00+03:00
2025-04-17T19:01:00+03:00
происшествия
саратовская область
россия
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Бывший министр строительства и ЖКХ Саратовской области заподозрен в превышении полномочий из-за незаконной выплаты субсидии чиновникам Росреестра на 4 миллиона рублей, сообщило региональное управление СК РФ. "Расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Предварительно установлено, что подозреваемый в рамках реализации региональной жилищной программы незаконно обеспечил выплату субсидий трем сотрудникам областного управления Росреестра на общую сумму более 4 миллиона рублей, которые не имели право на получение региональной субсидии, поскольку являются федеральными государственными гражданскими служащими", - говорится в Telegram-канале СУСК.
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происшествия, саратовская область, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области экс-министра заподозрили в превышении полномочий
СК подозревает экс-главу саратовского минстроя в превышении полномочий