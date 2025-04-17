https://ria.ru/20250417/ministr-2011897782.html

В Саратовской области экс-министра заподозрили в превышении полномочий

В Саратовской области экс-министра заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 17.04.2025

В Саратовской области экс-министра заподозрили в превышении полномочий

Бывший министр строительства и ЖКХ Саратовской области заподозрен в превышении полномочий из-за незаконной выплаты субсидии чиновникам Росреестра на 4 миллиона... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:01:00+03:00

2025-04-17T19:01:00+03:00

2025-04-17T19:01:00+03:00

происшествия

саратовская область

россия

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg

САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости. Бывший министр строительства и ЖКХ Саратовской области заподозрен в превышении полномочий из-за незаконной выплаты субсидии чиновникам Росреестра на 4 миллиона рублей, сообщило региональное управление СК РФ. "Расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Предварительно установлено, что подозреваемый в рамках реализации региональной жилищной программы незаконно обеспечил выплату субсидий трем сотрудникам областного управления Росреестра на общую сумму более 4 миллиона рублей, которые не имели право на получение региональной субсидии, поскольку являются федеральными государственными гражданскими служащими", - говорится в Telegram-канале СУСК.

https://ria.ru/20250305/prigovor-2003144070.html

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), следственный комитет россии (ск рф)