https://ria.ru/20250417/mid-2011836972.html

МИД назвал поправки в конституцию Эстонии о голосовании россиян расизмом

МИД назвал поправки в конституцию Эстонии о голосовании россиян расизмом - РИА Новости, 17.04.2025

МИД назвал поправки в конституцию Эстонии о голосовании россиян расизмом

Утверждение в Эстонии законопроекта, который лишает проживающих там россиян права голоса на муниципальных выборах, является расизмом, перешедшим в неонацизм,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:48:00+03:00

2025-04-17T15:48:00+03:00

2025-04-17T15:48:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Утверждение в Эстонии законопроекта, который лишает проживающих там россиян права голоса на муниципальных выборах, является расизмом, перешедшим в неонацизм, эта мера сыграет на руку националистам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Никто не вспоминает, что речь идет о людях, которые работают на фабриках, на заводах, исправно платят налоги, вносят полновесный вклад в благосостояние этой самой страны. Они добросовестно выполняют все свои гражданские обязательства, а их за это, именно за это лишают прав только потому, что они другой национальности. Потому что они русские. Это и есть расизм, перешедший в неонацизм в чистом виде", - сказала Захарова на брифинге. По её словам, за этой инициативой стоит стремление местных русофобов не только лишить законных прав русскоязычных в Эстонии, но и манипулировать результатами голосования. "Исключение из списка избирателей десятков тысяч россиян, а с 2026 года и лиц без гражданства сыграет на руку националистически настроенным силам, и существенно сократит уровень поддержки партий, традиционно отстаивающих интересы русскоязычных жителей", - подчеркнула Захарова. Ранее президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о поправках в конституцию, по которому иностранных граждан лишат права голоса на выборах. До этого издание Postimees сообщало, что парламент Эстонии принял поправку в конституцию, предусматривающую лишение на муниципальных выборах права голоса граждан третьих стран, включая Россию и Белоруссию. За поправки проголосовали 93 депутата, против были семь парламентариев, все они - члены центристской фракции. Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.

https://ria.ru/20250410/zakharova-2010496422.html

https://ria.ru/20250414/estonija-2011164171.html

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в мире, эстония, россия, белоруссия, мария захарова, алар карис