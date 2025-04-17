Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал поправки в конституцию Эстонии о голосовании россиян расизмом - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/mid-2011836972.html
МИД назвал поправки в конституцию Эстонии о голосовании россиян расизмом
МИД назвал поправки в конституцию Эстонии о голосовании россиян расизмом - РИА Новости, 17.04.2025
МИД назвал поправки в конституцию Эстонии о голосовании россиян расизмом
Утверждение в Эстонии законопроекта, который лишает проживающих там россиян права голоса на муниципальных выборах, является расизмом, перешедшим в неонацизм,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:48:00+03:00
2025-04-17T15:48:00+03:00
в мире
эстония
россия
белоруссия
мария захарова
алар карис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147845/23/1478452385_0:178:3412:2097_1920x0_80_0_0_0722c70f55e6cb3ec7af97c2315fefac.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Утверждение в Эстонии законопроекта, который лишает проживающих там россиян права голоса на муниципальных выборах, является расизмом, перешедшим в неонацизм, эта мера сыграет на руку националистам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Никто не вспоминает, что речь идет о людях, которые работают на фабриках, на заводах, исправно платят налоги, вносят полновесный вклад в благосостояние этой самой страны. Они добросовестно выполняют все свои гражданские обязательства, а их за это, именно за это лишают прав только потому, что они другой национальности. Потому что они русские. Это и есть расизм, перешедший в неонацизм в чистом виде", - сказала Захарова на брифинге. По её словам, за этой инициативой стоит стремление местных русофобов не только лишить законных прав русскоязычных в Эстонии, но и манипулировать результатами голосования. "Исключение из списка избирателей десятков тысяч россиян, а с 2026 года и лиц без гражданства сыграет на руку националистически настроенным силам, и существенно сократит уровень поддержки партий, традиционно отстаивающих интересы русскоязычных жителей", - подчеркнула Захарова. Ранее президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о поправках в конституцию, по которому иностранных граждан лишат права голоса на выборах. До этого издание Postimees сообщало, что парламент Эстонии принял поправку в конституцию, предусматривающую лишение на муниципальных выборах права голоса граждан третьих стран, включая Россию и Белоруссию. За поправки проголосовали 93 депутата, против были семь парламентариев, все они - члены центристской фракции. Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.
https://ria.ru/20250410/zakharova-2010496422.html
https://ria.ru/20250414/estonija-2011164171.html
эстония
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147845/23/1478452385_190:0:3223:2275_1920x0_80_0_0_8f7d90de746344eec50881ba1d025776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, белоруссия, мария захарова, алар карис
В мире, Эстония, Россия, Белоруссия, Мария Захарова, Алар Карис
МИД назвал поправки в конституцию Эстонии о голосовании россиян расизмом

Захарова осудила поправки в конституцию Эстонии, лишающие россиян права голоса

© AP Photo / Liis TreimannГолосование в Эстонии
Голосование в Эстонии - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Liis Treimann
Голосование в Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Утверждение в Эстонии законопроекта, который лишает проживающих там россиян права голоса на муниципальных выборах, является расизмом, перешедшим в неонацизм, эта мера сыграет на руку националистам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никто не вспоминает, что речь идет о людях, которые работают на фабриках, на заводах, исправно платят налоги, вносят полновесный вклад в благосостояние этой самой страны. Они добросовестно выполняют все свои гражданские обязательства, а их за это, именно за это лишают прав только потому, что они другой национальности. Потому что они русские. Это и есть расизм, перешедший в неонацизм в чистом виде", - сказала Захарова на брифинге.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Захарова потребовала от Эстонии прекратить давление на православную церковь
10 апреля, 14:54
По её словам, за этой инициативой стоит стремление местных русофобов не только лишить законных прав русскоязычных в Эстонии, но и манипулировать результатами голосования.
"Исключение из списка избирателей десятков тысяч россиян, а с 2026 года и лиц без гражданства сыграет на руку националистически настроенным силам, и существенно сократит уровень поддержки партий, традиционно отстаивающих интересы русскоязычных жителей", - подчеркнула Захарова.
Ранее президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о поправках в конституцию, по которому иностранных граждан лишат права голоса на выборах. До этого издание Postimees сообщало, что парламент Эстонии принял поправку в конституцию, предусматривающую лишение на муниципальных выборах права голоса граждан третьих стран, включая Россию и Белоруссию. За поправки проголосовали 93 депутата, против были семь парламентариев, все они - члены центристской фракции.
Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.
Алар Карис, избранный президентом Эстонии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Президент Эстонии утвердил закон о праве военных топить подозрительные суда
14 апреля, 14:47
 
В миреЭстонияРоссияБелоруссияМария ЗахароваАлар Карис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала