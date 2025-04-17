МИД назвал поправки в конституцию Эстонии о голосовании россиян расизмом
Захарова осудила поправки в конституцию Эстонии, лишающие россиян права голоса
© AP Photo / Liis TreimannГолосование в Эстонии
© AP Photo / Liis Treimann
Голосование в Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Утверждение в Эстонии законопроекта, который лишает проживающих там россиян права голоса на муниципальных выборах, является расизмом, перешедшим в неонацизм, эта мера сыграет на руку националистам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никто не вспоминает, что речь идет о людях, которые работают на фабриках, на заводах, исправно платят налоги, вносят полновесный вклад в благосостояние этой самой страны. Они добросовестно выполняют все свои гражданские обязательства, а их за это, именно за это лишают прав только потому, что они другой национальности. Потому что они русские. Это и есть расизм, перешедший в неонацизм в чистом виде", - сказала Захарова на брифинге.
По её словам, за этой инициативой стоит стремление местных русофобов не только лишить законных прав русскоязычных в Эстонии, но и манипулировать результатами голосования.
"Исключение из списка избирателей десятков тысяч россиян, а с 2026 года и лиц без гражданства сыграет на руку националистически настроенным силам, и существенно сократит уровень поддержки партий, традиционно отстаивающих интересы русскоязычных жителей", - подчеркнула Захарова.
Ранее президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о поправках в конституцию, по которому иностранных граждан лишат права голоса на выборах. До этого издание Postimees сообщало, что парламент Эстонии принял поправку в конституцию, предусматривающую лишение на муниципальных выборах права голоса граждан третьих стран, включая Россию и Белоруссию. За поправки проголосовали 93 депутата, против были семь парламентариев, все они - члены центристской фракции.
Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.