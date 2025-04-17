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Россия будет соразмерно реагировать на угрозы от Эстонии, заявила Захарова
Россия будет соразмерно реагировать на угрозы от Эстонии, заявила Захарова - РИА Новости, 17.04.2025
Россия будет соразмерно реагировать на угрозы от Эстонии, заявила Захарова
Россия будет реагировать соразмерно рискам и угрозам от Эстонии как от члена НАТО в случае, если ВМС страны применят силу в отношении российских судов, заявила... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:23:00+03:00
2025-04-17T15:23:00+03:00
2025-04-17T15:23:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия будет реагировать соразмерно рискам и угрозам от Эстонии как от члена НАТО в случае, если ВМС страны применят силу в отношении российских судов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как передавало ранее агентство Франс Пресс, парламент Эстонии принял законопроект, который наделит силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить. "Налицо злонамеренное решение Таллинна, попирающее дух и букву международного права. В случае если действия будут направлены против российских судов, реагировать наша страна будет соразмерно рискам и угрозам, исходящим от Эстонии как государства-члена НАТО", - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что российская сторона подчёркивает, что Балтийское море является общей акваторией для всех прибрежных стран. "Россия решительно осуждает эти, давайте назовём это своими словами, пиратские замашки, поскольку полномочия, которые предоставляются ВМС Эстонии, выходят за рамки международного права, в том числе конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая носит универсальный характер", - отметила Захарова. Она заключила, что Москва рассчитывает, что все страны, которые на деле, а не на словах следуют международному праву, дадут объективную оценку провокационному решению Таллина, которое создаёт существенные риски для судоходства на Балтике и безопасности в регионе.
https://ria.ru/20250408/estoniya-2009930892.html
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эстония, россия, балтийское море, мария захарова, нато, оон, в мире
Эстония, Россия, Балтийское море, Мария Захарова, НАТО, ООН, В мире
Россия будет соразмерно реагировать на угрозы от Эстонии, заявила Захарова
Захарова: РФ будет реагировать соразмерно угрозам от Эстонии как от члена НАТО