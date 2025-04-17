МИД России осудил тоталитарные меры властей Молдавии против Гагаузии
Захарова призвала международные структуры обратить внимание на Гагаузию
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Москва осуждает тоталитарные меры Кишинева против гагаузской автономии и призывает международные структуры обратить внимание на ситуацию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы решительно осуждаем тоталитарные методы молдавских властей, которые применяются в отношении Гагаузии, и призываем профильные международные структуры обратить внимание на вопиющее попрание прав человека и национальных меньшинств и заставить Кишинев прекратить удушение гагаузского народа", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, нарушения со стороны молдавских властей происходят именно в той части европейского континента, где западноевропейские государственные и общественные деятели якобы так заботятся о правах человека.
Жители Гагаузии в среду провели митинг в Комрате, чтобы поддержать главу Гагаузии Евгению Гуцул, которая находится под домашним арестом, и выразить свой протест против давления со стороны Кишинева. По итогам мероприятия была принята резолюция с требованием восстановить все полномочия автономии и освободить Гуцул. Кроме того, одобрено создание комитета защиты Гагаузии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за ситуацией, чтобы не допустить дальнейшего ущемления прав гагаузов.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.