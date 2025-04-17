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МИД России осудил тоталитарные меры властей Молдавии против Гагаузии - РИА Новости, 17.04.2025
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13:46 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/mid-2011802665.html
МИД России осудил тоталитарные меры властей Молдавии против Гагаузии
МИД России осудил тоталитарные меры властей Молдавии против Гагаузии - РИА Новости, 17.04.2025
МИД России осудил тоталитарные меры властей Молдавии против Гагаузии
Москва осуждает тоталитарные меры Кишинева против гагаузской автономии и призывает международные структуры обратить внимание на ситуацию, заявила в четверг... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:46:00+03:00
2025-04-17T13:46:00+03:00
в мире
кишинев
гагаузия
россия
евгения гуцул
мария захарова
обсе
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Москва осуждает тоталитарные меры Кишинева против гагаузской автономии и призывает международные структуры обратить внимание на ситуацию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы решительно осуждаем тоталитарные методы молдавских властей, которые применяются в отношении Гагаузии, и призываем профильные международные структуры обратить внимание на вопиющее попрание прав человека и национальных меньшинств и заставить Кишинев прекратить удушение гагаузского народа", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, нарушения со стороны молдавских властей происходят именно в той части европейского континента, где западноевропейские государственные и общественные деятели якобы так заботятся о правах человека. Жители Гагаузии в среду провели митинг в Комрате, чтобы поддержать главу Гагаузии Евгению Гуцул, которая находится под домашним арестом, и выразить свой протест против давления со стороны Кишинева. По итогам мероприятия была принята резолюция с требованием восстановить все полномочия автономии и освободить Гуцул. Кроме того, одобрено создание комитета защиты Гагаузии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за ситуацией, чтобы не допустить дальнейшего ущемления прав гагаузов. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011677721.html
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в мире, кишинев, гагаузия, россия, евгения гуцул, мария захарова, обсе, оон, совет европы, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Мария Захарова, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Задержание главы Гагаузии Гуцул
МИД России осудил тоталитарные меры властей Молдавии против Гагаузии

Захарова призвала международные структуры обратить внимание на Гагаузию

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Москва осуждает тоталитарные меры Кишинева против гагаузской автономии и призывает международные структуры обратить внимание на ситуацию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы решительно осуждаем тоталитарные методы молдавских властей, которые применяются в отношении Гагаузии, и призываем профильные международные структуры обратить внимание на вопиющее попрание прав человека и национальных меньшинств и заставить Кишинев прекратить удушение гагаузского народа", - сказала она в ходе брифинга.
Митинг у здания управления полиции в Комрате, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Жители Гагаузии обратятся в ООН с просьбой установить контроль за ситуацией
16 апреля, 20:18
Как отметила Захарова, нарушения со стороны молдавских властей происходят именно в той части европейского континента, где западноевропейские государственные и общественные деятели якобы так заботятся о правах человека.
Жители Гагаузии в среду провели митинг в Комрате, чтобы поддержать главу Гагаузии Евгению Гуцул, которая находится под домашним арестом, и выразить свой протест против давления со стороны Кишинева. По итогам мероприятия была принята резолюция с требованием восстановить все полномочия автономии и освободить Гуцул. Кроме того, одобрено создание комитета защиты Гагаузии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за ситуацией, чтобы не допустить дальнейшего ущемления прав гагаузов.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате. 16 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Около пяти тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку Гуцул
16 апреля, 21:05
 
В миреКишиневГагаузияРоссияЕвгения ГуцулМария ЗахароваОБСЕООНСовет ЕвропыЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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