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МИД объяснил причину задержки людей в банном комплексе в Москве - РИА Новости, 17.04.2025
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01:42 17.04.2025 (обновлено: 03:39 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/mid-2011713143.html
МИД объяснил причину задержки людей в банном комплексе в Москве
МИД объяснил причину задержки людей в банном комплексе в Москве - РИА Новости, 17.04.2025
МИД объяснил причину задержки людей в банном комплексе в Москве
Проверка в московском банном комплексе была плановой и не была нацелена против граждан какого-либо государства, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T01:42:00+03:00
2025-04-17T03:39:00+03:00
происшествия
россия
киргизия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мигранты
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Проверка в московском банном комплексе была плановой и не была нацелена против граждан какого-либо государства, сообщили РИА Новости в МИД."10 апреля российскими правоохранительными органами была проведена плановая проверка общественных помещений, банного комплекса "Бодрость" и других, расположенных в Тимирязевском районе Москвы в рамках текущей работы по поддержанию безопасности и общественного порядка в столице. &lt;...&gt; По итогам мероприятия выяснилось, что почти половина иностранцев находились в нашей стране незаконно", — отметили в ведомстве.В министерстве также подчеркнули, что силовики действовали рамках имеющихся полномочий в соответствии с российским законодательством и применили необходимые меры при задержании тех, кто оказал им сопротивление.При этом из 59 человек, доставленных в правоохранительные органы, у 25 нашли нарушения миграционного законодательства. А некоторые подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам, добавили в МИД."Упомянутая проверка не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны. &lt;...&gt; Однако, те иностранцы, которые сознательно нарушают российское миграционное законодательство и находятся в Российской Федерации нелегально, должны отдавать себе отчет в неизбежных для них правовых последствиях подобного поведения", — заключили в министерстве.Ранее в пресс-службе столичного управления МВД сообщили о совместной с ФСБ и Росгвардией проверке бани в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. Она состоялась на прошлой неделе. После рейда силовиков почти 60 мигрантов привезли в отделение полиции, 25 из них грозит депортация. В ведомстве подчеркнули, что в отношении этих людей никаких противоправных действий не совершалось, а обращений от них в отделение МВД не поступало.В киргизском и русском сегментах социальных сетей распространилось видео, на котором люди в форме правоохранительных органов России проводят задержание граждан Киргизии в бане в Москве. В понедельник МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы.В пресс-службе внешнеполитического ведомства указали, что с гражданами страны, "пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи". Им предложили написать заявления, но они отказались. В ведомстве уточнили, что сейчас из 24 задержанных граждан Киргизии уже отпущены 22.
https://ria.ru/20250415/migratsiya-2011304011.html
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происшествия, россия, киргизия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мигранты
Происшествия, Россия, Киргизия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мигранты
МИД объяснил причину задержки людей в банном комплексе в Москве

МИД объяснил причины рейда силовиков в бане "Бодрость" в Москве плановыми мерами

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Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Проверка в московском банном комплексе была плановой и не была нацелена против граждан какого-либо государства, сообщили РИА Новости в МИД.
"10 апреля российскими правоохранительными органами была проведена плановая проверка общественных помещений, банного комплекса "Бодрость" и других, расположенных в Тимирязевском районе Москвы в рамках текущей работы по поддержанию безопасности и общественного порядка в столице. <...> По итогам мероприятия выяснилось, что почти половина иностранцев находились в нашей стране незаконно", — отметили в ведомстве.
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В министерстве также подчеркнули, что силовики действовали рамках имеющихся полномочий в соответствии с российским законодательством и применили необходимые меры при задержании тех, кто оказал им сопротивление.
При этом из 59 человек, доставленных в правоохранительные органы, у 25 нашли нарушения миграционного законодательства. А некоторые подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам, добавили в МИД.
"Упомянутая проверка не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны. <...> Однако, те иностранцы, которые сознательно нарушают российское миграционное законодательство и находятся в Российской Федерации нелегально, должны отдавать себе отчет в неизбежных для них правовых последствиях подобного поведения", — заключили в министерстве.
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Ранее в пресс-службе столичного управления МВД сообщили о совместной с ФСБ и Росгвардией проверке бани в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. Она состоялась на прошлой неделе. После рейда силовиков почти 60 мигрантов привезли в отделение полиции, 25 из них грозит депортация. В ведомстве подчеркнули, что в отношении этих людей никаких противоправных действий не совершалось, а обращений от них в отделение МВД не поступало.
В киргизском и русском сегментах социальных сетей распространилось видео, на котором люди в форме правоохранительных органов России проводят задержание граждан Киргизии в бане в Москве. В понедельник МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы.
В пресс-службе внешнеполитического ведомства указали, что с гражданами страны, "пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи". Им предложили написать заявления, но они отказались. В ведомстве уточнили, что сейчас из 24 задержанных граждан Киргизии уже отпущены 22.
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