https://ria.ru/20250417/medvedev-2011912169.html

Медведев поблагодарил работников производств на передовой

Медведев поблагодарил работников производств на передовой - РИА Новости, 17.04.2025

Медведев поблагодарил работников производств на передовой

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выездного совещания в Армавире, посвященного вопросам ремонта бронетанковой техники, поблагодарил всех, кто РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T20:18:00+03:00

2025-04-17T20:18:00+03:00

2025-04-17T20:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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армавир

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выездного совещания в Армавире, посвященного вопросам ремонта бронетанковой техники, поблагодарил всех, кто занимается производственными задачами на передовой в ходе СВО. "Хочу, пользуясь этой возможностью, поблагодарить всех, кто занимается производственными задачами непосредственно на передовой, по сути, и выразить им слова признательности за всю эту работу" , - сказал Медведев, видео с совещания опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241122/medvedev-1985263656.html

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россия, армавир, дмитрий медведев