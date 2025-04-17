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Медведев поблагодарил работников производств на передовой - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 17.04.2025 (обновлено: 20:21 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/medvedev-2011912169.html
Медведев поблагодарил работников производств на передовой
Медведев поблагодарил работников производств на передовой - РИА Новости, 17.04.2025
Медведев поблагодарил работников производств на передовой
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выездного совещания в Армавире, посвященного вопросам ремонта бронетанковой техники, поблагодарил всех, кто РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:18:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
армавир
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выездного совещания в Армавире, посвященного вопросам ремонта бронетанковой техники, поблагодарил всех, кто занимается производственными задачами на передовой в ходе СВО. "Хочу, пользуясь этой возможностью, поблагодарить всех, кто занимается производственными задачами непосредственно на передовой, по сути, и выразить им слова признательности за всю эту работу" , - сказал Медведев, видео с совещания опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
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россия, армавир, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Армавир, Дмитрий Медведев
Медведев поблагодарил работников производств на передовой

Медведев поблагодарил всех, кто занимается производственными задачами в ходе СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает 81-й бронетанковый ремонтный завод в Армавире. 17 апреля 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает 81-й бронетанковый ремонтный завод в Армавире. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает 81-й бронетанковый ремонтный завод в Армавире. 17 апреля 2025
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выездного совещания в Армавире, посвященного вопросам ремонта бронетанковой техники, поблагодарил всех, кто занимается производственными задачами на передовой в ходе СВО.
"Хочу, пользуясь этой возможностью, поблагодарить всех, кто занимается производственными задачами непосредственно на передовой, по сути, и выразить им слова признательности за всю эту работу" , - сказал Медведев, видео с совещания опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАрмавирДмитрий Медведев
 
 
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