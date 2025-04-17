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Медведев поблагодарил работников производств на передовой
Медведев поблагодарил работников производств на передовой - РИА Новости, 17.04.2025
Медведев поблагодарил работников производств на передовой
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выездного совещания в Армавире, посвященного вопросам ремонта бронетанковой техники, поблагодарил всех, кто РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:18:00+03:00
2025-04-17T20:18:00+03:00
2025-04-17T20:21:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выездного совещания в Армавире, посвященного вопросам ремонта бронетанковой техники, поблагодарил всех, кто занимается производственными задачами на передовой в ходе СВО. "Хочу, пользуясь этой возможностью, поблагодарить всех, кто занимается производственными задачами непосредственно на передовой, по сути, и выразить им слова признательности за всю эту работу" , - сказал Медведев, видео с совещания опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
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россия, армавир, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Армавир, Дмитрий Медведев
Медведев поблагодарил работников производств на передовой
Медведев поблагодарил всех, кто занимается производственными задачами в ходе СВО