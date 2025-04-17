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Медведев ознакомился с процессом модернизации боевых машин в Армавире
Медведев ознакомился с процессом модернизации боевых машин в Армавире - РИА Новости, 17.04.2025
Медведев ознакомился с процессом модернизации боевых машин в Армавире
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на 81-м бронетанковом ремонтном заводе в Армавире ознакомился с процессом модернизации и восстановления боевых... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:08:00+03:00
2025-04-17T20:08:00+03:00
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армавир
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на 81-м бронетанковом ремонтном заводе в Армавире ознакомился с процессом модернизации и восстановления боевых машин. "Мы только что посмотрели организацию капитального ремонта на 81-м бронетанковом ремонтном заводе, увидели, как восстанавливаются и модернизируются боевые машины", - сказал Медведев на совещании по вопросам восстановления бронетанковой техники, которое зампред Совбеза РФ провел в ходе поездки в Армавир. Видеозапись совещания размещена на странице Медведева во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250326/medvedev-2007551451.html
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армавир, россия, дмитрий медведев, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Армавир, Россия, Дмитрий Медведев, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Медведев ознакомился с процессом модернизации боевых машин в Армавире
Медведев на заводе в Армавире ознакомился с процессом модернизации боевых машин