https://ria.ru/20250417/medvedev-2011908781.html
Медведев назвал труд ремонтников военной техники героическим
Медведев назвал труд ремонтников военной техники героическим - РИА Новости, 17.04.2025
Медведев назвал труд ремонтников военной техники героическим
Героический труд работников, которые ремонтируют военную технику недалеко от линии боевого соприкосновения, востребован в ходе специальной военной операции,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:59:00+03:00
2025-04-17T19:59:00+03:00
2025-04-17T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Героический труд работников, которые ремонтируют военную технику недалеко от линии боевого соприкосновения, востребован в ходе специальной военной операции, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в четверг на выездном совещании в Армавире обсудил вопросы ремонта бронетанковой техники. Также зампредседателя Совбеза РФ Медведев вручил госнаграды соответствующим специалистам. Он отметил, что часть таких работников занимаются этой деятельностью не в обычных цехах, а, по сути, в боевых условиях - на специальных пунктах, которые развернуты недалеко от линии боевого соприкосновения. "Вне всякого сомнения это героический труд, который востребован в ходе проведения специальной военной операции", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250403/medvedev-2009147910.html
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безопасность, россия, армавир, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Армавир, Дмитрий Медведев
Медведев назвал труд ремонтников военной техники героическим
Медведев: героический труд ремонтников военной техники востребован в зоне СВО