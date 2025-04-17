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Медведев провел совещание на бронетанковом заводе в Армавире
Медведев провел совещание на бронетанковом заводе в Армавире - РИА Новости, 17.04.2025
Медведев провел совещание на бронетанковом заводе в Армавире
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на выездном совещании в Армавире обсудил вопросы ремонта бронетанковой техники. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:35:00+03:00
2025-04-17T19:35:00+03:00
2025-04-17T20:20:00+03:00
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на выездном совещании в Армавире обсудил вопросы ремонта бронетанковой техники."Сегодня на нашем выездном совещании, который проводится в Армавире, мы обсудим вопросы ремонта бронетанковой техники", - сказал Медведев, видео с совещания опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250409/oreshnik-2010143180.html
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армавир, дмитрий медведев, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Армавир, Дмитрий Медведев, Россия, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Медведев провел совещание на бронетанковом заводе в Армавире
Медведев на совещание в Армавире обсудил вопросы ремонта бронетанковой техники