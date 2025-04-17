https://ria.ru/20250417/malinen-2011733149.html

Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе

Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 17.04.2025

Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети Х заявление президента Финляндии Александра Стубба о России после его разговора с... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T08:28:00+03:00

2025-04-17T08:28:00+03:00

2025-04-17T16:59:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети Х заявление президента Финляндии Александра Стубба о России после его разговора с Владимиром Зеленским. Так, Стубб заявил, что пообщался с главой киевского режима, который якобы выразил готовность к полному и безоговорочному прекращению огня, и потребовал от России согласиться на такой шаг. "Украина должна принять полную и безоговорочную капитуляцию. Тогда у нас что-то получится", — написал профессор. Он назвал Стубба позором Финляндии. Глава США Дональд Трамп в марте выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Кроме того, с момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности, ВСУ ни на сутки не прекращали атаки по российским энергообъектам, о чем заявило в начале апреля Минобороны.

https://ria.ru/20250415/prichiny-2011275994.html

https://ria.ru/20250417/zelenskiy--2011556027.html

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в мире, россия, финляндия, владимир зеленский, александер стубб, украина