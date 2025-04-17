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Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 17.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:28 17.04.2025 (обновлено: 16:59 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/malinen-2011733149.html
Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе
Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 17.04.2025
Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети Х заявление президента Финляндии Александра Стубба о России после его разговора с... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:28:00+03:00
2025-04-17T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
финляндия
владимир зеленский
александер стубб
украина
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети Х заявление президента Финляндии Александра Стубба о России после его разговора с Владимиром Зеленским. Так, Стубб заявил, что пообщался с главой киевского режима, который якобы выразил готовность к полному и безоговорочному прекращению огня, и потребовал от России согласиться на такой шаг. "Украина должна принять полную и безоговорочную капитуляцию. Тогда у нас что-то получится", — написал профессор. Он назвал Стубба позором Финляндии. Глава США Дональд Трамп в марте выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Кроме того, с момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности, ВСУ ни на сутки не прекращали атаки по российским энергообъектам, о чем заявило в начале апреля Минобороны.
https://ria.ru/20250415/prichiny-2011275994.html
https://ria.ru/20250417/zelenskiy--2011556027.html
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в мире, россия, финляндия, владимир зеленский, александер стубб, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Финляндия, Владимир Зеленский, Александер Стубб, Украина
Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе

Профессор Малинен назвал Стубба позором Финляндии после призыва к РФ по Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети Х заявление президента Финляндии Александра Стубба о России после его разговора с Владимиром Зеленским.

Так, Стубб заявил, что пообщался с главой киевского режима, который якобы выразил готовность к полному и безоговорочному прекращению огня, и потребовал от России согласиться на такой шаг.
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"Украина должна принять полную и безоговорочную капитуляцию. Тогда у нас что-то получится", — написал профессор.

Он назвал Стубба позором Финляндии.

Глава США Дональд Трамп в марте выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.

Кроме того, с момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности, ВСУ ни на сутки не прекращали атаки по российским энергообъектам, о чем заявило в начале апреля Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФинляндияВладимир ЗеленскийАлександер СтуббУкраина
 
 
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