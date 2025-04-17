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Макрон проведет рабочий обед с Рубио и Уиткоффом в Париже - РИА Новости, 17.04.2025
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14:22 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/makron-2011813508.html
Макрон проведет рабочий обед с Рубио и Уиткоффом в Париже
Макрон проведет рабочий обед с Рубио и Уиткоффом в Париже - РИА Новости, 17.04.2025
Макрон проведет рабочий обед с Рубио и Уиткоффом в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг проведет рабочий обед с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:22:00+03:00
2025-04-17T14:22:00+03:00
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эммануэль макрон
марко рубио
стив уиткофф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг проведет рабочий обед с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в Париже, сообщил Елисейский дворец. Встреча запланирована на 13:30 по парижскому времени (14:30 мск). К ней также присоединится глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Как ранее сообщало издание Telegraph, в переговорах в Париже также примет участие министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Как указал офис французского президента, утром состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом. Во второй половине также состоится их встреча с Ермаком. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250407/makron-2009738620.html
https://ria.ru/20250413/makron-2011041076.html
https://ria.ru/20250417/glava-2011754047.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, марко рубио, стив уиткофф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), введение трампом пошлин на импорт
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Введение Трампом пошлин на импорт
Макрон проведет рабочий обед с Рубио и Уиткоффом в Париже

Президент Макрон проведет в четверг рабочий обед с Рубио и Уиткоффом в Париже

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг проведет рабочий обед с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в Париже, сообщил Елисейский дворец.
Встреча запланирована на 13:30 по парижскому времени (14:30 мск). К ней также присоединится глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
"Кровавая авантюра": во Франции накинулись на Макрона из-за Путина и Трампа
7 апреля, 08:44
Как ранее сообщало издание Telegraph, в переговорах в Париже также примет участие министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.
Как указал офис французского президента, утром состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом.
Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом.
Во второй половине также состоится их встреча с Ермаком.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
"Что это значит?!" Слова Макрона о России вызвали недоумение во Франции
13 апреля, 19:58
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
СМИ: глава МИД Британии обсудит с Рубио и Уиткоффом конфликт на Украине
Вчера, 10:26
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронМарко РубиоСтив УиткоффСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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