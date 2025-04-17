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Оксана Лут провела встречу с Дмитрием Миляевым в Тульской области

Оксана Лут провела встречу с Дмитрием Миляевым в Тульской области - РИА Новости, 17.04.2025

Оксана Лут провела встречу с Дмитрием Миляевым в Тульской области

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время поездки в Тульскую область провела рабочую встречу с губернатором региона Дмитрием Миляевым, сообщает... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:20:00+03:00

2025-04-17T16:20:00+03:00

2025-04-17T16:20:00+03:00

тульская область

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время поездки в Тульскую область провела рабочую встречу с губернатором региона Дмитрием Миляевым, сообщает пресс-служба областного правительства. Глава региона поблагодарил Лут и министерство сельского хозяйства РФ за системную и стабильную поддержку регионального агропромышленного комплекса. "Конечно, Тульская область воспринимается в первую очередь как индустриальный центр с развитым оборонно-промышленным комплексом, химической промышленностью, металлургией, однако сельскому хозяйству мы также уделяем значительное внимание. Мы стремимся комплексно подходить к развитию сельского хозяйства и в целом – агропромышленного комплекса. Шестой год подряд мы удерживаем планку в 2 миллиона тонн зерновых", - сказал Миляев, его слова привели в пресс-службе правительства области. Губернатор рассказал о реализации ряда крупных проектов в сфере переработки. Практически все сельхозкультуры, которые сегодня производятся в регионе, перерабатываются также в Тульской области. Одно из последних предприятий, которые введены в эксплуатацию, – по переработке технической конопли. В стадии реализации – проекты по переработке гороха, производства лимонной кислоты. Перерабатывающие отрасли стимулируют развитие отрасли сельского хозяйства. Серьезное внимание уделяется поддержке крестьян, решению задач, связанных с увеличением объемов семян отечественной селекции, применяемых в сельском хозяйстве. Вводятся региональные меры поддержки – в частности, возмещение части затрат на приобретение семян отечественной селекции, на покупку оборудования для усиления мер биобезопасности птицеводческих предприятий, на приобретение и монтаж стойлового и молочного оборудования для молочных ферм. Глава региона отметил участие региона в реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Тульской области". На ее реализацию из федерального и регионального бюджетов было выделено более 2,2 миллиарда рублей. Это позволило построить и реконструировать автомобильные дороги, ведущие к объектам АПК, проложить газовые сети, реализовать свыше 100 проектов по обустройству сельхозтерриторий, установке детских и спортивных площадок и так далее. В рамках рабочего визита министра сельского хозяйства в Тульскую область состоялось награждение отличившихся работников АПК региона. Также Лут и Миляев посетили Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова. В сентябре этого года колледжу исполнится 150 лет. В 2024 году на базе колледжа создан образовательно-производственный центр (кластер) сельскохозяйственной отрасли федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в нацпроект "Молодежь и дети". В рамках проекта в колледже оснащены шесть зон под виды работ, закуплена техника и оборудование. Кроме того, губернатор региона и министр сельского хозяйства РФ посетили предприятие по выращиванию роз "Цветочный сад" и Дедиловский сельский Дом культуры в Киреевском районе, фермерское хозяйство по разведению племенных коз Silverhoof в Новомосковском районе и завод по производству картофельных хлопьев ГК Жак, а также предприятие по производству замороженного хлеба "Фан Фан Бейкери" в Веневе.

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Оксана Лут провела встречу с Дмитрием Миляевым в Тульской области Оксана Лут провела встречу с Дмитрием Миляевым в Тульской области. 2025-04-17T16:20 true PT1M43S

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тульская область, россия, оксана лут, дмитрий миляев