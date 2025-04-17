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СМИ: в Москве зарезали звезду "Дома-2", ему нанесли 50 ударов ножом - РИА Новости, 17.04.2025
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15:18 17.04.2025 (обновлено: 16:38 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/lukin-2011829443.html
СМИ: в Москве зарезали звезду "Дома-2", ему нанесли 50 ударов ножом
СМИ: в Москве зарезали звезду "Дома-2", ему нанесли 50 ударов ножом - РИА Новости, 17.04.2025
СМИ: в Москве зарезали звезду "Дома-2", ему нанесли 50 ударов ножом
Участника "Дома-2" Дмитрия Лукина обнаружили мертвым в квартире на Щелковском шоссе в Москве, сообщает Regnum со ссылкой на его друга. Ему было 33 года. "К... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:18:00+03:00
2025-04-17T16:38:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Участника "Дома-2" Дмитрия Лукина обнаружили мертвым в квартире на Щелковском шоссе в Москве, сообщает Regnum со ссылкой на его друга. Ему было 33 года. "К сожалению, это правда, Димы с нами больше нет, его убили", — говорится в публикации.Со слов приятеля, он почти ничего не знает о произошедшем, но родственникам уже сообщили о случившемся."Эксперты насчитали на теле более 50 колото-резаных ранений", — добавляет издание.В свою очередь, столичный СК 14 апреля сообщал об обнаружении в квартире жилого дома на востоке Москвы тело жестоко зарезанного мужчины. По версии следствия, трагедия произошла из-за конфликта со знакомым.Лукин участвовал в проекте "Дом-2" с декабря 2016 года по март 2017 года.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
СМИ: в Москве зарезали звезду "Дома-2", ему нанесли 50 ударов ножом

Regnum: в Москве зарезали участника "Дома-2" Лукина, он получил 50 ударов ножом

© Фото : соцсетиУчастник "Дома-2" Дмитрий Лукин
Участник Дома-2 Дмитрий Лукин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : соцсети
Участник "Дома-2" Дмитрий Лукин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Участника "Дома-2" Дмитрия Лукина обнаружили мертвым в квартире на Щелковском шоссе в Москве, сообщает Regnum со ссылкой на его друга.

Ему было 33 года.

"К сожалению, это правда, Димы с нами больше нет, его убили", — говорится в публикации.

Со слов приятеля, он почти ничего не знает о произошедшем, но родственникам уже сообщили о случившемся.
"Эксперты насчитали на теле более 50 колото-резаных ранений", — добавляет издание.

В свою очередь, столичный СК 14 апреля сообщал об обнаружении в квартире жилого дома на востоке Москвы тело жестоко зарезанного мужчины.

По версии следствия, трагедия произошла из-за конфликта со знакомым.

Лукин участвовал в проекте "Дом-2" с декабря 2016 года по март 2017 года.
 
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