СМИ: в Москве зарезали звезду "Дома-2", ему нанесли 50 ударов ножом
Regnum: в Москве зарезали участника "Дома-2" Лукина, он получил 50 ударов ножом
© Фото : соцсетиУчастник "Дома-2" Дмитрий Лукин
© Фото : соцсети
Участник "Дома-2" Дмитрий Лукин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Участника "Дома-2" Дмитрия Лукина обнаружили мертвым в квартире на Щелковском шоссе в Москве, сообщает Regnum со ссылкой на его друга.
Ему было 33 года.
"К сожалению, это правда, Димы с нами больше нет, его убили", — говорится в публикации.
Со слов приятеля, он почти ничего не знает о произошедшем, но родственникам уже сообщили о случившемся.
Ему было 33 года.
"К сожалению, это правда, Димы с нами больше нет, его убили", — говорится в публикации.
Со слов приятеля, он почти ничего не знает о произошедшем, но родственникам уже сообщили о случившемся.
"Эксперты насчитали на теле более 50 колото-резаных ранений", — добавляет издание.
В свою очередь, столичный СК 14 апреля сообщал об обнаружении в квартире жилого дома на востоке Москвы тело жестоко зарезанного мужчины.
По версии следствия, трагедия произошла из-за конфликта со знакомым.
Лукин участвовал в проекте "Дом-2" с декабря 2016 года по март 2017 года.
В свою очередь, столичный СК 14 апреля сообщал об обнаружении в квартире жилого дома на востоке Москвы тело жестоко зарезанного мужчины.
По версии следствия, трагедия произошла из-за конфликта со знакомым.
Лукин участвовал в проекте "Дом-2" с декабря 2016 года по март 2017 года.