https://ria.ru/20250417/lukin-2011829443.html

СМИ: в Москве зарезали звезду "Дома-2", ему нанесли 50 ударов ножом

СМИ: в Москве зарезали звезду "Дома-2", ему нанесли 50 ударов ножом - РИА Новости, 17.04.2025

СМИ: в Москве зарезали звезду "Дома-2", ему нанесли 50 ударов ножом

Участника "Дома-2" Дмитрия Лукина обнаружили мертвым в квартире на Щелковском шоссе в Москве, сообщает Regnum со ссылкой на его друга. Ему было 33 года. "К... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:18:00+03:00

2025-04-17T15:18:00+03:00

2025-04-17T16:38:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Участника "Дома-2" Дмитрия Лукина обнаружили мертвым в квартире на Щелковском шоссе в Москве, сообщает Regnum со ссылкой на его друга. Ему было 33 года. "К сожалению, это правда, Димы с нами больше нет, его убили", — говорится в публикации.Со слов приятеля, он почти ничего не знает о произошедшем, но родственникам уже сообщили о случившемся."Эксперты насчитали на теле более 50 колото-резаных ранений", — добавляет издание.В свою очередь, столичный СК 14 апреля сообщал об обнаружении в квартире жилого дома на востоке Москвы тело жестоко зарезанного мужчины. По версии следствия, трагедия произошла из-за конфликта со знакомым.Лукин участвовал в проекте "Дом-2" с декабря 2016 года по март 2017 года.

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва