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США, Британия, Франция, ФРГ и Украина проведут встречу в Лондоне - РИА Новости, 17.04.2025
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21:52 17.04.2025 (обновлено: 21:54 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/london-2011922563.html
США, Британия, Франция, ФРГ и Украина проведут встречу в Лондоне
США, Британия, Франция, ФРГ и Украина проведут встречу в Лондоне - РИА Новости, 17.04.2025
США, Британия, Франция, ФРГ и Украина проведут встречу в Лондоне
Новая встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины пройдёт на следующей неделе в Лондоне, сообщило в четверг агентство Франс Пресс со РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T21:52:00+03:00
2025-04-17T21:54:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
эммануэль макрон
марко рубио
стив уиткофф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ПАРИЖ, 17 апр - РИА Новости. Новая встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины пройдёт на следующей неделе в Лондоне, сообщило в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "Новая встреча посланников этих пяти стран намечена на следующую неделю в Лондоне", - говорится в сообщении агентства. Как указывает телеканал BFMTV со ссылкой на офис французского лидера, встреча пройдет "в том же формате", то есть с участием американских, европейских и украинских советников по безопасности и переговорщиков. Ранее госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как указал офис французского президента, утром состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом. Издание Telegraph сообщало, что в переговорах в Париже также должен был принять участие министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250313/koalitsiya-2004743699.html
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в мире, украина, россия, сша, эммануэль макрон, марко рубио, стив уиткофф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), введение трампом пошлин на импорт
В мире, Украина, Россия, США, Эммануэль Макрон, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Введение Трампом пошлин на импорт
США, Британия, Франция, ФРГ и Украина проведут встречу в Лондоне

В Лондоне пройдет встреча представителей США, Британии, ФРГ, Франции и Украины

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ПАРИЖ, 17 апр - РИА Новости. Новая встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины пройдёт на следующей неделе в Лондоне, сообщило в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Новая встреча посланников этих пяти стран намечена на следующую неделю в Лондоне", - говорится в сообщении агентства.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Bloomberg раскрыл детали британско-французского плана по Украине
13 марта, 14:03
Как указывает телеканал BFMTV со ссылкой на офис французского лидера, встреча пройдет "в том же формате", то есть с участием американских, европейских и украинских советников по безопасности и переговорщиков.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как указал офис французского президента, утром состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом.
Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом.
Издание Telegraph сообщало, что в переговорах в Париже также должен был принять участие министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
ЕС хочет провести неформальную встречу глав МИД на Украине, заявил Сийярто
14 апреля, 15:33
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
СМИ: глава МИД Британии обсудит с Рубио и Уиткоффом конфликт на Украине
Вчера, 10:26
 
В миреУкраинаРоссияСШАЭммануэль МакронМарко РубиоСтив УиткоффСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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