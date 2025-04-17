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В Смоленской области пресекли попытку контрабанды радиоэлектронного лома - РИА Новости, 17.04.2025
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10:47 17.04.2025 (обновлено: 11:34 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/lom-2011757810.html
В Смоленской области пресекли попытку контрабанды радиоэлектронного лома
В Смоленской области пресекли попытку контрабанды радиоэлектронного лома - РИА Новости, 17.04.2025
В Смоленской области пресекли попытку контрабанды радиоэлектронного лома
Силовики пресекли попытку вывезти из Смоленской области радиоэлектронного лома, содержащего драгметаллы на почти 10 миллионов рублей, говорится в сообщении ЦОС... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:47:00+03:00
2025-04-17T11:34:00+03:00
происшествия
россия
смоленская область
литва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Силовики пресекли попытку вывезти из Смоленской области радиоэлектронного лома, содержащего драгметаллы на почти 10 миллионов рублей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ пресечена попытка контрабанды из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы. В марте 2025 года в Смоленской области при попытке контрабандного вывоза за пределы страны драгоценных металлов в виде лома и отходов задержан имеющий вид на жительство в Литве гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Отмечается, что из незаконного оборота изъяты драгметаллы на сумму не менее 9,9 миллиона рублей. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов противоправной деятельности.
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россия
смоленская область
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происшествия, россия, смоленская область, литва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Смоленская область, Литва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Смоленской области пресекли попытку контрабанды радиоэлектронного лома

ФСБ пресекла попытку контрабанды радиоэлектронного лома на 10 миллионов рублей

© РИА НовостиСиловики пресекли канал контрабанды из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы
Силовики пресекли канал контрабанды из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости
Силовики пресекли канал контрабанды из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Силовики пресекли попытку вывезти из Смоленской области радиоэлектронного лома, содержащего драгметаллы на почти 10 миллионов рублей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ пресечена попытка контрабанды из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы. В марте 2025 года в Смоленской области при попытке контрабандного вывоза за пределы страны драгоценных металлов в виде лома и отходов задержан имеющий вид на жительство в Литве гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.
© РИА НовостиСиловики пресекли канал контрабанды из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы
Силовики пресекли канал контрабанды из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости
Силовики пресекли канал контрабанды из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Отмечается, что из незаконного оборота изъяты драгметаллы на сумму не менее 9,9 миллиона рублей. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов противоправной деятельности.
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ПроисшествияРоссияСмоленская областьЛитваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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