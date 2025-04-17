В Смоленской области пресекли попытку контрабанды радиоэлектронного лома
ФСБ пресекла попытку контрабанды радиоэлектронного лома на 10 миллионов рублей
© РИА НовостиСиловики пресекли канал контрабанды из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы
© РИА Новости
Силовики пресекли канал контрабанды из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Силовики пресекли попытку вывезти из Смоленской области радиоэлектронного лома, содержащего драгметаллы на почти 10 миллионов рублей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ пресечена попытка контрабанды из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы. В марте 2025 года в Смоленской области при попытке контрабандного вывоза за пределы страны драгоценных металлов в виде лома и отходов задержан имеющий вид на жительство в Литве гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.
© РИА НовостиСиловики пресекли канал контрабанды из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы
© РИА Новости
Силовики пресекли канал контрабанды из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Отмечается, что из незаконного оборота изъяты драгметаллы на сумму не менее 9,9 миллиона рублей. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов противоправной деятельности.