https://ria.ru/20250417/lom-2011757810.html

В Смоленской области пресекли попытку контрабанды радиоэлектронного лома

В Смоленской области пресекли попытку контрабанды радиоэлектронного лома - РИА Новости, 17.04.2025

В Смоленской области пресекли попытку контрабанды радиоэлектронного лома

Силовики пресекли попытку вывезти из Смоленской области радиоэлектронного лома, содержащего драгметаллы на почти 10 миллионов рублей, говорится в сообщении ЦОС... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:47:00+03:00

2025-04-17T10:47:00+03:00

2025-04-17T11:34:00+03:00

происшествия

россия

смоленская область

литва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Силовики пресекли попытку вывезти из Смоленской области радиоэлектронного лома, содержащего драгметаллы на почти 10 миллионов рублей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ пресечена попытка контрабанды из России радиоэлектронного лома, содержащего драгоценные металлы. В марте 2025 года в Смоленской области при попытке контрабандного вывоза за пределы страны драгоценных металлов в виде лома и отходов задержан имеющий вид на жительство в Литве гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Отмечается, что из незаконного оборота изъяты драгметаллы на сумму не менее 9,9 миллиона рублей. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов противоправной деятельности.

https://ria.ru/20250110/fsb-1993071055.html

россия

смоленская область

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, смоленская область, литва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)