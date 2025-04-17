В Литве будут аннулировать ВНЖ россиян за поездки на родину
Парламент Литвы продлил до мая 2026 года ограничения на выдачу ВНЖ для россиян
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании в четверг продлил до мая 2026 года национальные санкции против граждан России и Белоруссии, ужесточив их положением об аннулировании вида на жительство (ВНЖ) для россиян, если они более одного раза за последние три месяца посещали Россию или Белоруссию, сообщила пресс-служба сейма.
Парламент утвердил продление ограничений на выдачу шенгенских виз и ВНЖ для граждан России и Белоруссии еще на один год, до 2 мая 2026 года, законопроект поддержали 115 депутатов, один парламентарий воздержался.
"Закон дополнен положением о том, что ВНЖ, выданный гражданину России в Литве, будет аннулирован, если будет установлено, что он или она совершали поездки в Россию или Белоруссию более одного раза в течение последних трех календарных месяцев", - сообщила пресс-служба.
Отмечается, что ужесточение не распространяется на тех, кто посещал Россию и Белоруссию "по объективным причинам, не зависящим от гражданина РФ", и на работников фирм, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки в страны ЕС и из них, в том числе, транзитом через Литву.
Парламент Литвы в апреле 2024 года не одобрил предложение аннулировать гражданам России и Белоруссии разрешение на временное пребывание в стране, если они более одного раза выезжают домой, или разрешить им одну поездку раз в три месяца, при этом белорусам запретили подавать заявления на литовскую визу, наряду с россиянами.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2022 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.
Ранее экс-глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предлагал впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".