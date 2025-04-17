https://ria.ru/20250417/likhoradka-2011735570.html

В Колумбии объявили режим ЧС из-за вспышки желтой лихорадки

В Колумбии объявили режим ЧС из-за вспышки желтой лихорадки - РИА Новости, 17.04.2025

В Колумбии объявили режим ЧС из-за вспышки желтой лихорадки

В Колумбии объявили режим ЧС из-за вспышки желтой лихорадки, заявил министр здравоохранения Гильермо Альфонсо Харамильо в эфире телеканала Senal Colombia. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T08:55:00+03:00

2025-04-17T08:55:00+03:00

2025-04-17T11:30:00+03:00

в мире

колумбия

густаво петро

лихорадка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011767543_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71a47c2218e01b7eaa293f55aab8cd87.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Колумбии объявили режим ЧС из-за вспышки желтой лихорадки, заявил министр здравоохранения Гильермо Альфонсо Харамильо в эфире телеканала Senal Colombia."Правительство во главе с президентом Густаво Петро объявляет в стране чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения", — сказал он.Министр отметил, что в Колумбии диагностировали 74 случая заражения, 34 из них — с летальным исходом.

https://ria.ru/20250303/denge-2002706589.html

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, колумбия, густаво петро, лихорадка