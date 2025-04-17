https://ria.ru/20250417/likhoradka-2011735570.html
В Колумбии объявили режим ЧС из-за вспышки желтой лихорадки
В Колумбии объявили режим ЧС из-за вспышки желтой лихорадки - РИА Новости, 17.04.2025
В Колумбии объявили режим ЧС из-за вспышки желтой лихорадки
В Колумбии объявили режим ЧС из-за вспышки желтой лихорадки, заявил министр здравоохранения Гильермо Альфонсо Харамильо в эфире телеканала Senal Colombia. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:55:00+03:00
2025-04-17T08:55:00+03:00
2025-04-17T11:30:00+03:00
в мире
колумбия
густаво петро
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Колумбии объявили режим ЧС из-за вспышки желтой лихорадки, заявил министр здравоохранения Гильермо Альфонсо Харамильо в эфире телеканала Senal Colombia."Правительство во главе с президентом Густаво Петро объявляет в стране чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения", — сказал он.Министр отметил, что в Колумбии диагностировали 74 случая заражения, 34 из них — с летальным исходом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, густаво петро, лихорадка
В мире, Колумбия, Густаво Петро, лихорадка
В Колумбии объявили режим ЧС из-за вспышки желтой лихорадки
Минздрав Колумбии объявил ЧС в здравоохранении из-за вспышки желтой лихорадки