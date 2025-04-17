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Рослесхоз назвал ситуацию с пожарами в Забайкалье близкой к федеральной ЧС
Рослесхоз назвал ситуацию с пожарами в Забайкалье близкой к федеральной ЧС - РИА Новости, 17.04.2025
Рослесхоз назвал ситуацию с пожарами в Забайкалье близкой к федеральной ЧС
Ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае близка к введению режима ЧС федерального уровня, заявил глава Рослесхоза Иван Советников журналистам на... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:29:00+03:00
2025-04-17T12:29:00+03:00
2025-04-17T15:43:00+03:00
происшествия
забайкальский край
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае близка к введению режима ЧС федерального уровня, заявил глава Рослесхоза Иван Советников журналистам на Всероссийском совещании "Леса России" в Национальном центре "Россия"."К сожалению, сейчас обсуждается этот вопрос (о повышении ЧС в Забайкальском крае с регионального уровня до федерального. — Прим. ред.). <…> Правда, это скорее меры правового свойства, фактически мы и так все силы перебазировали туда, но формально, по критериям, уже похоже на федеральную ЧС", — сказал он.По словам Советникова, решение о введении ЧС федерального уровня примут в ближайшие дни.C 7 апреля в Забайкальском крае действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. По данным Авиалесоохраны на сегодня, там действуют 56 природных пожаров на 95 308 гектарах.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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происшествия, забайкальский край, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Происшествия, Забайкальский край, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Рослесхоз назвал ситуацию с пожарами в Забайкалье близкой к федеральной ЧС
Советников: в Забайкалье ситуация с лесными пожарами близка к федеральной ЧС