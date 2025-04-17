https://ria.ru/20250417/labetskiy-2011865802.html
Путин объявил благодарность послу России в Бразилии
Путин объявил благодарность послу России в Бразилии - РИА Новости, 17.04.2025
Путин объявил благодарность послу России в Бразилии
Президент России Владимир Путин объявил благодарность послу России в Бразилии и Республике Суринам по совместительству Алексею Лабецкому, соответствующий... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:46:00+03:00
2025-04-17T16:46:00+03:00
2025-04-17T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность послу России в Бразилии и Республике Суринам по совместительству Алексею Лабецкому, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации объявить благодарность президента Российской Федерации: Лабецкому Алексею Казимировичу - чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Федеративной Республике Бразилия и Республике Суринам по совместительству", - сказано в документе. Кроме того, благодарность объявлена послу России в Перу Игорю Романченко, генеральному консулу России в Рио-де-Жанейро Андрею Петрову.
https://ria.ru/20250417/putin-2011860861.html
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россия, бразилия, владимир путин, алексей лабецкий, игорь романченко (посол рф в перу ), перу, суринам, в мире
Россия, Бразилия, Владимир Путин, Алексей Лабецкий, Игорь Романченко (посол РФ в Перу ), Перу, Суринам, В мире
Путин объявил благодарность послу России в Бразилии
Путин объявил благодарность послу России в Бразилии и Суринаме Лабецкому