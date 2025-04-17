Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил благодарность послу России в Бразилии - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 17.04.2025 (обновлено: 17:20 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/labetskiy-2011865802.html
Путин объявил благодарность послу России в Бразилии
Путин объявил благодарность послу России в Бразилии - РИА Новости, 17.04.2025
Путин объявил благодарность послу России в Бразилии
Президент России Владимир Путин объявил благодарность послу России в Бразилии и Республике Суринам по совместительству Алексею Лабецкому, соответствующий... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:46:00+03:00
2025-04-17T17:20:00+03:00
россия
бразилия
владимир путин
алексей лабецкий
игорь романченко (посол рф в перу )
перу
суринам
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978325927_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_2b0cf2cd1d8d954153cb8d766cce7b90.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность послу России в Бразилии и Республике Суринам по совместительству Алексею Лабецкому, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации объявить благодарность президента Российской Федерации: Лабецкому Алексею Казимировичу - чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Федеративной Республике Бразилия и Республике Суринам по совместительству", - сказано в документе. Кроме того, благодарность объявлена послу России в Перу Игорю Романченко, генеральному консулу России в Рио-де-Жанейро Андрею Петрову.
https://ria.ru/20250417/putin-2011860861.html
россия
бразилия
перу
суринам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978325927_125:136:1079:852_1920x0_80_0_0_235dff007def03b37dd55c5689578b93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бразилия, владимир путин, алексей лабецкий, игорь романченко (посол рф в перу ), перу, суринам, в мире
Россия, Бразилия, Владимир Путин, Алексей Лабецкий, Игорь Романченко (посол РФ в Перу ), Перу, Суринам, В мире
Путин объявил благодарность послу России в Бразилии

Путин объявил благодарность послу России в Бразилии и Суринаме Лабецкому

© Фото : Посольство РФ в БразилииПосол России в Бразилии Алексей Лабецкий
Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Посольство РФ в Бразилии
Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность послу России в Бразилии и Республике Суринам по совместительству Алексею Лабецкому, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации объявить благодарность президента Российской Федерации: Лабецкому Алексею Казимировичу - чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Федеративной Республике Бразилия и Республике Суринам по совместительству", - сказано в документе.
Кроме того, благодарность объявлена послу России в Перу Игорю Романченко, генеральному консулу России в Рио-де-Жанейро Андрею Петрову.
Президент РФ Владимир Путин и главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Путин наградил орденом Почета главного раввина России
Вчера, 16:31
 
РоссияБразилияВладимир ПутинАлексей ЛабецкийИгорь Романченко (посол РФ в Перу )ПеруСуринамВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала