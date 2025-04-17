https://ria.ru/20250417/kurery-2011886787.html

Путь курьеров Wildberries теперь можно увидеть в режиме реального времени

Путь курьеров Wildberries теперь можно увидеть в режиме реального времени - РИА Новости, 17.04.2025

Путь курьеров Wildberries теперь можно увидеть в режиме реального времени

Пользователи мобильного приложения Wildberries теперь могут отслеживать передвижение курьера из пунктов выдачи заказов до двери в режиме реального времени,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:59:00+03:00

2025-04-17T17:59:00+03:00

2025-04-17T17:59:00+03:00

wildberries

москва

россия

курьер

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения Wildberries теперь могут отслеживать передвижение курьера из пунктов выдачи заказов до двери в режиме реального времени, рассказал руководитель направления "WB Курьер" Николай Викульцев. Заявление прозвучало на Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), которая проходит в четверг в Центре международной торговли. "Функция отслеживания заказа в реальном времени значительно повышает комфорт: покупатель видит, где находится его посылка и благодаря этому может спланировать свое время", – сообщил Викульцев, его слова привели в пресс-службе компании. На данный момент новая карта отслеживания курьера работает в более чем 300 городах. В ближайшее время в мобильном приложении появится и онлайн-чат с курьером. "Запуск чата с курьером решит одну из самых частых задач — быстрое уточнение деталей при вручении", — прокомментировал Викульцев. Обе функции — часть масштабной программы цифровизации логистики Wildberries, призванной усовершенствовать цифровые решения в доставке. Конференция инновационных технологий электронной коммерции (КИТ) проходит в Москве. Она организована Объединенной компанией Wildberries и Russ для российских предпринимателей. РИА Новости выступает информационным партнером КИТ.

https://ria.ru/20250417/wildberries-2011878438.html

https://ria.ru/20250417/kim-2011760194.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

wildberries, москва, россия, курьер