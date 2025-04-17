https://ria.ru/20250417/kulich-2011900570.html

В полевом храме группировки "Центр" прошло освящение пасхальных куличей

В полевом храме группировки "Центр" прошло освящение пасхальных куличей - РИА Новости, 17.04.2025

В полевом храме группировки "Центр" прошло освящение пасхальных куличей

В преддверии Пасхи в полевом подземном храме группировки войск "Центр" прошло освящение пасхальных куличей, испечённых различными подразделениями... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:22:00+03:00

2025-04-17T19:22:00+03:00

2025-04-17T19:25:00+03:00

религия

пасха

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. В преддверии Пасхи в полевом подземном храме группировки войск "Центр" прошло освящение пасхальных куличей, испечённых различными подразделениями материально-технического обеспечения армий, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня в преддверии пасхи собрались, чтобы освятить куличи, здесь собрались со всех подразделений, после освящения все куличи повезут нашим ребятам на передовую", - рассказал старший священник мобильной группы духовенства Роман Чебоненко. Священнослужитель также добавил, что так как куличи были испечены различными подразделениями, командование организовало конкурс на самый лучший кулич. "Место уникально, потому выбрано для сегодняшнего богослужения, что здесь будет собран огромный потенциал для конкурса лучшего произведения кулича. Со всех армий собрались здесь представители, прислали свои отдельные автомобили с испеченными куличами в различной форме. И, конечно, это очень символично, что именно перед Пасхой, перед тем, как Господь одержал победу над всем злом на Вселенной, мы явно приближаемся к той победе, которая будет одержана и нами", - рассказал РИА Новости военный священнослужитель протоиерей Василий Зудилов об особенностях прошедшего мероприятия. Он также считает, что количество храмов на войне - это приближение победы, и там, где появлялся священник, там и возникал храм. "Где открывался багажник у "Нивы", там и ставились иконы, там и происходит служба. На пеньке, на ящике с боеприпасами, на снегу, под дождем, там, где люди стоят в касках и через 5 минут они погрузятся в БТР и уедут. И через 5 минут уже вступят в бой, вот буквально в таком расстоянии, надо быть там", - рассказал священнослужитель Василий о необходимости нести священную службу на передовой. По его словам, воины, которые находятся на передовой, правомерны употреблять в пищу пасхальные куличи и до наступления Пасхи, так как рискуя жизнью, они защищают всех нас. "Пасха для воинов пришла уже сейчас. Она пришла, потому что они пришли сюда рисковать своей жизнью, своим здоровьем, за други свои, за ближних своих. Аминь", - сказал он.

https://ria.ru/20250417/rpts-2011764336.html

https://ria.ru/20250416/protoierey-2011620206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освящение пасхальных куличей в полевом подземном храме группировки войск "Центр" В преддверии Пасхи в полевом подземном храме группировки войск "Центр" прошло освящение пасхальных куличей, передает корреспондент РИА Новости. "Чтобы освятить куличи, здесь собрались со всех подразделений, после освящения все куличи повезут нашим ребятам на передовую", - рассказал агентству старший священник мобильной группы духовенства Роман Чебоненко. 2025-04-17T19:22 true PT2M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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