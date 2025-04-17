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Роскачество рассказало о сроках годности куличей - РИА Новости, 17.04.2025
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03:22 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/kulich-2011716895.html
Роскачество рассказало о сроках годности куличей
Роскачество рассказало о сроках годности куличей - РИА Новости, 17.04.2025
Роскачество рассказало о сроках годности куличей
Кулич с натуральным составом может храниться до 15 суток, а срок годности для таких изделий с оригинальной рецептурой может составлять и до 40 суток, рассказали РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:22:00+03:00
2025-04-17T03:22:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Кулич с натуральным составом может храниться до 15 суток, а срок годности для таких изделий с оригинальной рецептурой может составлять и до 40 суток, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Куличи с относительно "натуральным" составом могут храниться до 15 суток, для некоторых изделий с оригинальной рецептурой срок годности может составлять до 40 суток. Если в составе не указаны консерванты, а срок хранения кулича составляет несколько месяцев, то, скорее всего, производитель вводит вас в заблуждение", - сообщили там. Отмечается, что срок годности кулича значительно больше, чем у обычного хлеба, даже если в составе куличей не используются консерванты. "Срок годности куличей зависит от входящих в состав компонентов, влажности продукта, содержания жира и сахара", - пояснили там. Роскачество отмечает, что условия хранения обычно указываются на этикетке: часто встречаются рекомендации хранить куличи при комнатной температуре. Однако рекомендуется хранить продукт в магазинной упаковке, не перекладывая его в другие пакеты или емкости.
https://ria.ru/20250416/kulichi-2011648201.html
https://ria.ru/20250416/kak-pokrasit-yaytsa-1857066132.html
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общество, роскачество, светлое христово воскресение. пасха
Общество, Роскачество, Светлое Христово Воскресение. Пасха
Роскачество рассказало о сроках годности куличей

Роскачество: кулич может храниться от 15 до 40 суток в зависимости от состава

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПасхальные куличи и крашеные яйца
Пасхальные куличи и крашеные яйца - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пасхальные куличи и крашеные яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Кулич с натуральным составом может храниться до 15 суток, а срок годности для таких изделий с оригинальной рецептурой может составлять и до 40 суток, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Куличи с относительно "натуральным" составом могут храниться до 15 суток, для некоторых изделий с оригинальной рецептурой срок годности может составлять до 40 суток. Если в составе не указаны консерванты, а срок хранения кулича составляет несколько месяцев, то, скорее всего, производитель вводит вас в заблуждение", - сообщили там.
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Отмечается, что срок годности кулича значительно больше, чем у обычного хлеба, даже если в составе куличей не используются консерванты. "Срок годности куличей зависит от входящих в состав компонентов, влажности продукта, содержания жира и сахара", - пояснили там.
Роскачество отмечает, что условия хранения обычно указываются на этикетке: часто встречаются рекомендации хранить куличи при комнатной температуре. Однако рекомендуется хранить продукт в магазинной упаковке, не перекладывая его в другие пакеты или емкости.
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