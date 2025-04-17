https://ria.ru/20250417/kulich-2011716895.html
Роскачество рассказало о сроках годности куличей
Роскачество рассказало о сроках годности куличей - РИА Новости, 17.04.2025
Роскачество рассказало о сроках годности куличей
Кулич с натуральным составом может храниться до 15 суток, а срок годности для таких изделий с оригинальной рецептурой может составлять и до 40 суток, рассказали РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:22:00+03:00
2025-04-17T03:22:00+03:00
2025-04-17T03:22:00+03:00
общество
роскачество
светлое христово воскресение. пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16865/22/168652219_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_b399589d71e5ef54b644ca1745d2772b.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Кулич с натуральным составом может храниться до 15 суток, а срок годности для таких изделий с оригинальной рецептурой может составлять и до 40 суток, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Куличи с относительно "натуральным" составом могут храниться до 15 суток, для некоторых изделий с оригинальной рецептурой срок годности может составлять до 40 суток. Если в составе не указаны консерванты, а срок хранения кулича составляет несколько месяцев, то, скорее всего, производитель вводит вас в заблуждение", - сообщили там. Отмечается, что срок годности кулича значительно больше, чем у обычного хлеба, даже если в составе куличей не используются консерванты. "Срок годности куличей зависит от входящих в состав компонентов, влажности продукта, содержания жира и сахара", - пояснили там. Роскачество отмечает, что условия хранения обычно указываются на этикетке: часто встречаются рекомендации хранить куличи при комнатной температуре. Однако рекомендуется хранить продукт в магазинной упаковке, не перекладывая его в другие пакеты или емкости.
https://ria.ru/20250416/kulichi-2011648201.html
https://ria.ru/20250416/kak-pokrasit-yaytsa-1857066132.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16865/22/168652219_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_5b40c96a03e26e38d8204b7f63ba4d3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, роскачество, светлое христово воскресение. пасха
Общество, Роскачество, Светлое Христово Воскресение. Пасха
Роскачество рассказало о сроках годности куличей
Роскачество: кулич может храниться от 15 до 40 суток в зависимости от состава
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Кулич с натуральным составом может храниться до 15 суток, а срок годности для таких изделий с оригинальной рецептурой может составлять и до 40 суток, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Куличи с относительно "натуральным" составом могут храниться до 15 суток, для некоторых изделий с оригинальной рецептурой срок годности может составлять до 40 суток. Если в составе не указаны консерванты, а срок хранения кулича составляет несколько месяцев, то, скорее всего, производитель вводит вас в заблуждение", - сообщили там.
Отмечается, что срок годности кулича значительно больше, чем у обычного хлеба, даже если в составе куличей не используются консерванты. "Срок годности куличей зависит от входящих в состав компонентов, влажности продукта, содержания жира и сахара", - пояснили там.
Роскачество
отмечает, что условия хранения обычно указываются на этикетке: часто встречаются рекомендации хранить куличи при комнатной температуре. Однако рекомендуется хранить продукт в магазинной упаковке, не перекладывая его в другие пакеты или емкости.