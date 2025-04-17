https://ria.ru/20250417/kulich-2011716895.html

Роскачество рассказало о сроках годности куличей

Роскачество рассказало о сроках годности куличей - РИА Новости, 17.04.2025

Роскачество рассказало о сроках годности куличей

Кулич с натуральным составом может храниться до 15 суток, а срок годности для таких изделий с оригинальной рецептурой может составлять и до 40 суток, рассказали РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T03:22:00+03:00

2025-04-17T03:22:00+03:00

2025-04-17T03:22:00+03:00

общество

роскачество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Кулич с натуральным составом может храниться до 15 суток, а срок годности для таких изделий с оригинальной рецептурой может составлять и до 40 суток, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Куличи с относительно "натуральным" составом могут храниться до 15 суток, для некоторых изделий с оригинальной рецептурой срок годности может составлять до 40 суток. Если в составе не указаны консерванты, а срок хранения кулича составляет несколько месяцев, то, скорее всего, производитель вводит вас в заблуждение", - сообщили там. Отмечается, что срок годности кулича значительно больше, чем у обычного хлеба, даже если в составе куличей не используются консерванты. "Срок годности куличей зависит от входящих в состав компонентов, влажности продукта, содержания жира и сахара", - пояснили там. Роскачество отмечает, что условия хранения обычно указываются на этикетке: часто встречаются рекомендации хранить куличи при комнатной температуре. Однако рекомендуется хранить продукт в магазинной упаковке, не перекладывая его в другие пакеты или емкости.

https://ria.ru/20250416/kulichi-2011648201.html

https://ria.ru/20250416/kak-pokrasit-yaytsa-1857066132.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, роскачество, светлое христово воскресение. пасха