https://ria.ru/20250417/krym-2011889080.html

В Крыму заявили, что не отказываются от планов по добыче газа в Черном море

В Крыму заявили, что не отказываются от планов по добыче газа в Черном море - РИА Новости, 17.04.2025

В Крыму заявили, что не отказываются от планов по добыче газа в Черном море

Крым не намерен отказываться от планов по добыче газа в Черном море, но до окончания специальной военной операции этот вопрос подниматься не будет, заявил РИА... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:16:00+03:00

2025-04-17T18:16:00+03:00

2025-04-17T18:16:00+03:00

черное море

владимир константинов

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Крым не намерен отказываться от планов по добыче газа в Черном море, но до окончания специальной военной операции этот вопрос подниматься не будет, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Крым остановил добычу газа на шельфе Черного моря после атак ВСУ на буровые вышки в 2022 году. "Мы не отказываемся от планов возобновления добычи газа, но для начала пусть закончится СВО, пока этот вопрос не поднимается", - сказал Константинов. В марте крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин заявлял РИА Новости, что киевский режим предпринимает попытки атаковать Глебовское подземное хранилище газа на западе Крымского полуострова, чтобы помешать возобновлению добычи газа на шельфе Черного моря.

https://ria.ru/20250327/kiev-2007644053.html

https://ria.ru/20250326/kiev-2007329060.html

черное море

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черное море, владимир константинов, экономика