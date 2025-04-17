Рейтинг@Mail.ru
В Крыму заявили, что не отказываются от планов по добыче газа в Черном море - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/krym-2011889080.html
В Крыму заявили, что не отказываются от планов по добыче газа в Черном море
В Крыму заявили, что не отказываются от планов по добыче газа в Черном море - РИА Новости, 17.04.2025
В Крыму заявили, что не отказываются от планов по добыче газа в Черном море
Крым не намерен отказываться от планов по добыче газа в Черном море, но до окончания специальной военной операции этот вопрос подниматься не будет, заявил РИА... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:16:00+03:00
2025-04-17T18:16:00+03:00
черное море
владимир константинов
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81cb87149262fc25390f3de388a3e42e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Крым не намерен отказываться от планов по добыче газа в Черном море, но до окончания специальной военной операции этот вопрос подниматься не будет, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Крым остановил добычу газа на шельфе Черного моря после атак ВСУ на буровые вышки в 2022 году. "Мы не отказываемся от планов возобновления добычи газа, но для начала пусть закончится СВО, пока этот вопрос не поднимается", - сказал Константинов. В марте крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин заявлял РИА Новости, что киевский режим предпринимает попытки атаковать Глебовское подземное хранилище газа на западе Крымского полуострова, чтобы помешать возобновлению добычи газа на шельфе Черного моря.
https://ria.ru/20250327/kiev-2007644053.html
https://ria.ru/20250326/kiev-2007329060.html
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dad2150636bfce6996373f12ca302618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, владимир константинов, экономика
Черное море, Владимир Константинов, Экономика
В Крыму заявили, что не отказываются от планов по добыче газа в Черном море

Глава крымского парламента Константинов: регион хочет добывать газ в Черном море

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Крым не намерен отказываться от планов по добыче газа в Черном море, но до окончания специальной военной операции этот вопрос подниматься не будет, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Крым остановил добычу газа на шельфе Черного моря после атак ВСУ на буровые вышки в 2022 году.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Политолог рассказал, зачем ВСУ атаковали газовое хранилище в Крыму
27 марта, 11:55
"Мы не отказываемся от планов возобновления добычи газа, но для начала пусть закончится СВО, пока этот вопрос не поднимается", - сказал Константинов.
В марте крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин заявлял РИА Новости, что киевский режим предпринимает попытки атаковать Глебовское подземное хранилище газа на западе Крымского полуострова, чтобы помешать возобновлению добычи газа на шельфе Черного моря.
Грузовое судно в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Киев неспособен гарантировать безопасность в Черном море, заявили в Крыму
26 марта, 02:00
 
Черное мореВладимир КонстантиновЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала