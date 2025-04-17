https://ria.ru/20250417/krym-2011709148.html

Счетная палата нашла недостатки в развитии электросетевого комплекса Крыма

Счетная палата нашла недостатки в развитии электросетевого комплекса Крыма - РИА Новости, 17.04.2025

Счетная палата нашла недостатки в развитии электросетевого комплекса Крыма

Счетная палата РФ отмечает недостаточную эффективность реализации мероприятий по развитию электросетевого комплекса Крымского полуострова, прежде всего, это... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T00:28:00+03:00

2025-04-17T00:28:00+03:00

2025-04-17T00:28:00+03:00

экономика

россия

крымэнерго

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Счетная палата РФ отмечает недостаточную эффективность реализации мероприятий по развитию электросетевого комплекса Крымского полуострова, прежде всего, это связано с неоднократным переносом сроков ввода объектов в эксплуатацию и неэффективным использованием бюджетных ассигнований, говорится в материалах ведомства по итогам аудита. Отмечается, что мероприятия по развитию электросетевого комплекса в Крыму реализуются в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Всего в рамках программы запланировано построить и реконструировать 31 объект электроснабжения оценочной стоимостью 30,3 миллиарда рублей. "Общий объем бюджетных инвестиций, направленных в 2019-2023 годах АО "Крымэнерго" на реализацию указанных мероприятий, составил 12,2 млрд рублей, из них израсходовано – 7,8 млрд рублей. Остаток неиспользованных средств на 1 октября 2024 года составил 4,4 млрд рублей, или 36% суммы предоставленных бюджетных инвестиций", - говорится в материалах Счетной палаты. "По состоянию на конец 2024 года из 31 объекта введено шесть, 4 объекта находились на разных этапах строительства, по остальным сроки ввода в эксплуатацию перенесены. При этом указанные сроки переносились неоднократно. Так, по 28 объектам они были увеличены от 4 до 39 месяцев", - отмечает контрольное ведомство. Причины переноса Среди основных причин переноса сроков Счетная палата выделяет перераспределение финансирования на иные мероприятия в рамках госпрограммы, изменение логистических схем поставок, позднее доведение средств до АО "Крымэнерго", длительные сроки разработки проектно-сметной документации, а также изменение проектных решений в ходе реализации проектов и несоблюдение подрядчиками сроков выполнения работ. Вместе с тем, задержки по ряду объектов вызваны нерешенностью вопросов землепользования, отмечает Счетпалата. "Из-за отсутствия правоустанавливающих документов на земли природоохранной территории Крымского полуострова приостановлено проектирование строительства пяти объектов новых линий электропередачи", - поясняется в материалах. Другие нарушения Счетная палата также выявила ряд нарушений, допущенных в ходе строительства электросетевых объектов, в том числе неэффективное использование средств в размере 129,5 миллиона рублей, которые были потрачены на разработку проектно-сметной документации, а она в итоге осталась не востребована, отмечает ведомство. Кроме того, анализ формирования сметных цен на объекты строительства показал, что стоимость оборудования, указанная в проектно-сметной документации, значительно превышала цены производителей в ряде случаев, когда запросы коммерческих предложений направлялись не им напрямую, а посредническим организациям, обратили внимание в Счетной палате, оценив превышение вплоть до 275%. "В связи с этим Счетная палата предложила правительству поручить Минстрою России законодательно установить обязанность запрашивать коммерческие предложения непосредственно у производителей оборудования или их официальных представителей при отсутствии данных по отдельным материальным ресурсам в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве", - отметили в контрольном ведомстве.

https://realty.ria.ru/20250415/vtb-2011311946.html

https://ria.ru/20240708/aksenov-1958327113.html

https://ria.ru/20250414/tursezon-2011231379.html

https://ria.ru/20241125/krym-1985593743.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, крымэнерго, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)