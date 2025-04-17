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Эмир Катара прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Эмир Катара прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 17.04.2025
Эмир Катара прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани прибыл в Московский Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:50:00+03:00
2025-04-17T13:50:00+03:00
2025-04-17T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани прибыл в Московский Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Аль Тани находится в России с официальным визитом. В ходе переговоров лидеров России и Катара запланировано обсуждение актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки дня. Как накануне уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Аль Тани обменяются мнениями по украинскому конфликту.
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россия, катар, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Катар, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Эмир Катара прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани прибыл в Кремль для переговоров с Путиным