https://ria.ru/20250417/krasnodar-2011881013.html

Дело командира самолета, задержанного в Краснодаре, направили в суд

Дело командира самолета, задержанного в Краснодаре, направили в суд - РИА Новости, 17.04.2025

Дело командира самолета, задержанного в Краснодаре, направили в суд

Материалы уголовного дела в отношении командира воздушного судна гражданской авиации, задержанного в Краснодаре по подозрению в государственной измене,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:35:00+03:00

2025-04-17T17:35:00+03:00

2025-04-17T17:35:00+03:00

происшествия

краснодар

россия

ростовский областной суд

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 17 апр – РИА Новости. Материалы уголовного дела в отношении командира воздушного судна гражданской авиации, задержанного в Краснодаре по подозрению в государственной измене, направили в Ростовский областной суд, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее УФСБ России по Кубани сообщило, что силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет. В конце января суд арестовал командира судна до 16 февраля 2025 года, а затем продлил меру пресечения ещё на два месяца. "Предварительное следствие по нему окончено, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение по существу в Ростовский областной суд", - сказал собеседник агентства, уточняя, что летчику продлен арест.

https://ria.ru/20250225/vsu-2001550016.html

https://ria.ru/20250318/vsu-2005640798.html

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происшествия, краснодар, россия, ростовский областной суд, вооруженные силы украины