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Дело командира самолета, задержанного в Краснодаре, направили в суд
Дело командира самолета, задержанного в Краснодаре, направили в суд - РИА Новости, 17.04.2025
Дело командира самолета, задержанного в Краснодаре, направили в суд
Материалы уголовного дела в отношении командира воздушного судна гражданской авиации, задержанного в Краснодаре по подозрению в государственной измене,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:35:00+03:00
2025-04-17T17:35:00+03:00
2025-04-17T17:35:00+03:00
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КРАСНОДАР, 17 апр – РИА Новости. Материалы уголовного дела в отношении командира воздушного судна гражданской авиации, задержанного в Краснодаре по подозрению в государственной измене, направили в Ростовский областной суд, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее УФСБ России по Кубани сообщило, что силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет. В конце января суд арестовал командира судна до 16 февраля 2025 года, а затем продлил меру пресечения ещё на два месяца. "Предварительное следствие по нему окончено, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение по существу в Ростовский областной суд", - сказал собеседник агентства, уточняя, что летчику продлен арест.
https://ria.ru/20250225/vsu-2001550016.html
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происшествия, краснодар, россия, ростовский областной суд, вооруженные силы украины
Происшествия, Краснодар, Россия, Ростовский областной суд, Вооруженные силы Украины
Дело командира самолета, задержанного в Краснодаре, направили в суд
Дело пилота из Краснодара, подозреваемого в госизмене, направили в суд