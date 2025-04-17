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Дело командира самолета, задержанного в Краснодаре, направили в суд - РИА Новости, 17.04.2025
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17:35 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/krasnodar-2011881013.html
Дело командира самолета, задержанного в Краснодаре, направили в суд
Дело командира самолета, задержанного в Краснодаре, направили в суд - РИА Новости, 17.04.2025
Дело командира самолета, задержанного в Краснодаре, направили в суд
Материалы уголовного дела в отношении командира воздушного судна гражданской авиации, задержанного в Краснодаре по подозрению в государственной измене,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:35:00+03:00
2025-04-17T17:35:00+03:00
происшествия
краснодар
россия
ростовский областной суд
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 17 апр – РИА Новости. Материалы уголовного дела в отношении командира воздушного судна гражданской авиации, задержанного в Краснодаре по подозрению в государственной измене, направили в Ростовский областной суд, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее УФСБ России по Кубани сообщило, что силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет. В конце января суд арестовал командира судна до 16 февраля 2025 года, а затем продлил меру пресечения ещё на два месяца. "Предварительное следствие по нему окончено, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение по существу в Ростовский областной суд", - сказал собеседник агентства, уточняя, что летчику продлен арест.
https://ria.ru/20250225/vsu-2001550016.html
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происшествия, краснодар, россия, ростовский областной суд, вооруженные силы украины
Происшествия, Краснодар, Россия, Ростовский областной суд, Вооруженные силы Украины
Дело командира самолета, задержанного в Краснодаре, направили в суд

Дело пилота из Краснодара, подозреваемого в госизмене, направили в суд

© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 апр – РИА Новости. Материалы уголовного дела в отношении командира воздушного судна гражданской авиации, задержанного в Краснодаре по подозрению в государственной измене, направили в Ростовский областной суд, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее УФСБ России по Кубани сообщило, что силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Ростовской области задержали подозреваемого в финансировании ВСУ
25 февраля, 17:17
В конце января суд арестовал командира судна до 16 февраля 2025 года, а затем продлил меру пресечения ещё на два месяца.
"Предварительное следствие по нему окончено, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение по существу в Ростовский областной суд", - сказал собеседник агентства, уточняя, что летчику продлен арест.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Жителя Орловской области осудили за финансирование ВСУ
18 марта, 09:47
 
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