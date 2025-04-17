https://ria.ru/20250417/kozej-2011782549.html

Польский генерал раскрыл цели проведения ближайшего саммита НАТО

Польский генерал раскрыл цели проведения ближайшего саммита НАТО - РИА Новости, 17.04.2025

Польский генерал раскрыл цели проведения ближайшего саммита НАТО

Задачей июньского саммита НАТО будет спасение альянса, считает бывший директор Бюро национальной безопасности Польши, бывший заместитель министра обороны,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:32:00+03:00

2025-04-17T12:32:00+03:00

2025-04-17T13:17:00+03:00

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ВАРШАВА, 17 апр - РИА Новости. Задачей июньского саммита НАТО будет спасение альянса, считает бывший директор Бюро национальной безопасности Польши, бывший заместитель министра обороны, генерал Станислав Козей. Ближайший саммит НАТО назначен на 24-25 июня в Гааге. "Мы перешли в стадию очень широкой проблемы, а именно будущего НАТО, кондиции НАТО, спасения НАТО. По моему мнению, первый вопрос стоит о том, удастся ли на саммите НАТО через два месяца в июне спасти Союз в его нынешней формуле", - заявил Колей в эфире радиостанции RMF FM. По его мнению, НАТО сейчас находится "между молотом российских угроз – потенциальных и реальных" - и наковальней вызовов новой американской политики в отношении Европы. "В связи с этим есть большой вопрос, удастся ли удержать союз в до сих пор существовавшей формуле, с его сдерживанием, с его сильными трансатлантическими связями, или мы должны многое изменить в Европе, чтобы выстроить новую формулу функционирования НАТО", - отметил генерал Он также полагает, что НАТО перестанет существовать, если его покинут США. "НАТО бы не было, и Европа сама должны была бы организовывать свою оборону, стала бы перед дилеммой – строить ли оборону в рамках Европейского союза или подписывать новый трактат", - отметил генерал. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250415/gosdep-2011467568.html

https://ria.ru/20250403/oreshnik-2009183939.html

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европа, россия, москва, станислав козей, нато, в мире