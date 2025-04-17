Польский генерал раскрыл цели проведения ближайшего саммита НАТО
Генерал Козей: задачей саммита НАТО в Гааге будет спасение альянса
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 апр - РИА Новости. Задачей июньского саммита НАТО будет спасение альянса, считает бывший директор Бюро национальной безопасности Польши, бывший заместитель министра обороны, генерал Станислав Козей.
"Мы перешли в стадию очень широкой проблемы, а именно будущего НАТО, кондиции НАТО, спасения НАТО. По моему мнению, первый вопрос стоит о том, удастся ли на саммите НАТО через два месяца в июне спасти Союз в его нынешней формуле", - заявил Колей в эфире радиостанции RMF FM.
По его мнению, НАТО сейчас находится "между молотом российских угроз – потенциальных и реальных" - и наковальней вызовов новой американской политики в отношении Европы.
"В связи с этим есть большой вопрос, удастся ли удержать союз в до сих пор существовавшей формуле, с его сдерживанием, с его сильными трансатлантическими связями, или мы должны многое изменить в Европе, чтобы выстроить новую формулу функционирования НАТО", - отметил генерал
Он также полагает, что НАТО перестанет существовать, если его покинут США. "НАТО бы не было, и Европа сама должны была бы организовывать свою оборону, стала бы перед дилеммой – строить ли оборону в рамках Европейского союза или подписывать новый трактат", - отметил генерал.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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