https://ria.ru/20250417/korpus-2011783219.html

В реабилитационном центре Липецкой области открыли обновленный корпус

В реабилитационном центре Липецкой области открыли обновленный корпус - РИА Новости, 17.04.2025

В реабилитационном центре Липецкой области открыли обновленный корпус

Обновленный корпус "Лесная сказка", который является филиалом реабилитационно-оздоровительного центра Липецкой области, открылся после масштабного ремонта,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:35:00+03:00

2025-04-17T12:35:00+03:00

2025-04-17T12:35:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 апр — РИА Новости. Обновленный корпус "Лесная сказка", который является филиалом реабилитационно-оздоровительного центра Липецкой области, открылся после масштабного ремонта, стоимость работ составила 70 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Губернатор уточнил, что средства на капитальный ремонт здания были выделены из областного бюджета. Корпус может принять более 50 детей с ограничениями по здоровью. Для них в отремонтированном корпусе все оборудовано по стандартам доступной среды: есть ступенькоходы, тактильные индикаторы и мнемосхемы. Закуплено новое оборудование и тренажеры, появилась соляная пещера и сенсорный зал. Как сообщил Артамонов, жить во время реабилитации в "Лесной сказке" ребята могут вместе с родителями. Для этого есть комфортные комнаты с новой мебелью, сантехникой, высокоскоростным интернетом. С родителями там работают психологи, учат снижать уровень тревоги и стресса. "Здесь продумали каждую мелочь — от развивающих занятий до уютных пространств для отдыха, где вместе с психологами и реабилитологами дети делают настоящие прорывы. Например, шестилетний малыш с задержкой развития начал говорить, а одинокая мама впервые за много лет смогла отдохнуть вместе с детьми: здесь поддерживают и родителей в трудной жизненной ситуации", — прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20250417/siroty-2011765798.html

https://ria.ru/20250416/yarmarka-2011599961.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов