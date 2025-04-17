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Путин наградил губернатора Кубани орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил губернатора Кубани орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 17.04.2025
Путин наградил губернатора Кубани орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:34:00+03:00
2025-04-17T16:34:00+03:00
2025-04-17T16:34:00+03:00
россия
краснодарский край
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вениамин кондратьев
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в социально-экономическое развитие края, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Кондратьева Вениамина Ивановича - губернатора Краснодарского края", - говорится в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, владимир путин, вениамин кондратьев, общество
Россия, Краснодарский край, Владимир Путин, Вениамин Кондратьев, Общество
Путин наградил губернатора Кубани орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил губернатора Кубани Кондратьева орденом за вклад в развитие края