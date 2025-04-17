https://ria.ru/20250417/kondratev-2011861804.html

Путин наградил губернатора Кубани орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил губернатора Кубани орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 17.04.2025

Путин наградил губернатора Кубани орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:34:00+03:00

2025-04-17T16:34:00+03:00

2025-04-17T16:34:00+03:00

россия

краснодарский край

владимир путин

вениамин кондратьев

общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в социально-экономическое развитие края, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Кондратьева Вениамина Ивановича - губернатора Краснодарского края", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241208/minnikhanov-1987969128.html

россия

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

россия, краснодарский край, владимир путин, вениамин кондратьев, общество