Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил губернатора Кубани орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/kondratev-2011861804.html
Путин наградил губернатора Кубани орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил губернатора Кубани орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 17.04.2025
Путин наградил губернатора Кубани орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:34:00+03:00
2025-04-17T16:34:00+03:00
россия
краснодарский край
владимир путин
вениамин кондратьев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593557_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c6c3a4b20994e0a56cffc304563793d7.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в социально-экономическое развитие края, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Кондратьева Вениамина Ивановича - губернатора Краснодарского края", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241208/minnikhanov-1987969128.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593557_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d8e8041c0a50b5c6a0bffcfa6076f6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край, владимир путин, вениамин кондратьев, общество
Россия, Краснодарский край, Владимир Путин, Вениамин Кондратьев, Общество
Путин наградил губернатора Кубани орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил губернатора Кубани Кондратьева орденом за вклад в развитие края

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в социально-экономическое развитие края, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Кондратьева Вениамина Ивановича - губернатора Краснодарского края", - говорится в документе.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Глава Татарстана Минниханов получил орден "За заслуги перед Отечеством"
8 декабря 2024, 09:09
 
РоссияКраснодарский крайВладимир ПутинВениамин КондратьевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала