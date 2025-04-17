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КНДР будет повышать уровень опасности для США - РИА Новости, 17.04.2025
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07:33 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/kndr-2011728736.html
КНДР будет повышать уровень опасности для США
КНДР будет повышать уровень опасности для США - РИА Новости, 17.04.2025
КНДР будет повышать уровень опасности для США
Вооруженные силы КНДР в ответ на провокационное развертывание Вашингтоном стратегических бомбардировщиков над Корейским полуостровом будет повышать уровень... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:33:00+03:00
2025-04-17T07:33:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
корейский полуостров
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вооруженные силы КНДР в ответ на провокационное развертывание Вашингтоном стратегических бомбардировщиков над Корейским полуостровом будет повышать уровень опасности для самих США, заявило министерство обороны республики, текст заявления приводит агентство ЦТАК."Мы будем продолжать, используя подавляющие силы сдерживания, доводить мысль о том, что проводимое без предупреждения развертывание стратегических средств США является безрассудным и ненужным злоупотреблением силой, и сделаем так, чтобы они сами поняли, что по мере повышения уровня провокаций против нас возвращающаяся к ним опасность также достигнет крайне серьезного уровня", - указано в публикации.Представитель оборонного ведомства КНДР в своем заявлении для прессы, озаглавленном "Безрассудная и показная демонстрация военной мощи США – бессмысленное действие, лишь увеличивающее угрозы безопасности своей материковой части", подверг критике недавнее участие в совместных воздушных учениях Южной Кореи и США американского стратегического бомбардировщика B-1B. Он назвал это откровенной угрозой безопасности КНДР и серьезной провокацией, "доводящей военную напряженность в регионе до уровня крайней опасности". В минобороны отметили, что подобные учения проводятся на регулярной основе, что свидетельствует об отработке навыков, связанных с "тактикой и процедурой нападения на наше государство", а также "завершением подготовки к началу реальных действий в любое время". В министерстве предупредили, что такая практика повлечет за собой серьезные негативные последствия и для безопасности США. "Вооруженные силы КНДР ни за что не оставят без ответа даже малейшую угрозу безопасности и суверенитету государства со стороны враждебных сил и продолжат с помощью мощной силы сдерживать агрессивные намерения США, стремящихся навечно закрепить факторы злонамеренной нестабильности в обстановке безопасности региона", - подчеркнуло минобороны.
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в мире, сша, вашингтон (штат), корейский полуостров
В мире, США, Вашингтон (штат), Корейский полуостров
КНДР будет повышать уровень опасности для США

Минобороны КНДР: Пхеньян будет повышать уровень опасности для США

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вооруженные силы КНДР в ответ на провокационное развертывание Вашингтоном стратегических бомбардировщиков над Корейским полуостровом будет повышать уровень опасности для самих США, заявило министерство обороны республики, текст заявления приводит агентство ЦТАК.
"Мы будем продолжать, используя подавляющие силы сдерживания, доводить мысль о том, что проводимое без предупреждения развертывание стратегических средств США является безрассудным и ненужным злоупотреблением силой, и сделаем так, чтобы они сами поняли, что по мере повышения уровня провокаций против нас возвращающаяся к ним опасность также достигнет крайне серьезного уровня", - указано в публикации.
Представитель оборонного ведомства КНДР в своем заявлении для прессы, озаглавленном "Безрассудная и показная демонстрация военной мощи США – бессмысленное действие, лишь увеличивающее угрозы безопасности своей материковой части", подверг критике недавнее участие в совместных воздушных учениях Южной Кореи и США американского стратегического бомбардировщика B-1B. Он назвал это откровенной угрозой безопасности КНДР и серьезной провокацией, "доводящей военную напряженность в регионе до уровня крайней опасности".
В минобороны отметили, что подобные учения проводятся на регулярной основе, что свидетельствует об отработке навыков, связанных с "тактикой и процедурой нападения на наше государство", а также "завершением подготовки к началу реальных действий в любое время". В министерстве предупредили, что такая практика повлечет за собой серьезные негативные последствия и для безопасности США.
"Вооруженные силы КНДР ни за что не оставят без ответа даже малейшую угрозу безопасности и суверенитету государства со стороны враждебных сил и продолжат с помощью мощной силы сдерживать агрессивные намерения США, стремящихся навечно закрепить факторы злонамеренной нестабильности в обстановке безопасности региона", - подчеркнуло минобороны.
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