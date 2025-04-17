https://ria.ru/20250417/kitay-2011892027.html

Россия и Китай обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Россия и Китай обсудили сотрудничество в энергетической сфере - РИА Новости, 17.04.2025

Россия и Китай обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Профильные ведомства России и Китая обсудили расширение поставок энергоресурсов в Китай, а также возможность реализации совместных проектов сжижения природного... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:36:00+03:00

2025-04-17T18:36:00+03:00

2025-04-17T18:44:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

китай

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Профильные ведомства России и Китая обсудили расширение поставок энергоресурсов в Китай, а также возможность реализации совместных проектов сжижения природного газа (СПГ) и создание благоприятных условий для экспорта угля, сообщило российское Минэнерго.В четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках рабочей поездки в Китай провел переговоры с руководителем Госэнергоуправления Китая Ваном Хунчжи."Стороны обсудили энергетическое сотрудничество во всех отраслях топливно-энергетического комплекса. Ключевой темой встречи стали перспективы расширения поставок российских энергоресурсов в КНР. Участники также рассмотрели возможность реализации совместных СПГ проектов", - говорится в сообщении. Кроме того, были отмечены достигнутые результаты в поставках природного газа из России в Китай."В ходе переговоров также были затронуты вопросы сотрудничества в угольной сфере. В частности, речь шла о создании благоприятных условий для экспорта угольной продукции в Китай", - добавили в Минэнерго.

https://ria.ru/20250415/gaz-2011381346.html

https://ria.ru/20250401/kitay-2008543648.html

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экономика, цены на нефть, россия, китай, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)