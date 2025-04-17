Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай обсудили сотрудничество в энергетической сфере - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 17.04.2025 (обновлено: 18:44 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/kitay-2011892027.html
Россия и Китай обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Россия и Китай обсудили сотрудничество в энергетической сфере - РИА Новости, 17.04.2025
Россия и Китай обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Профильные ведомства России и Китая обсудили расширение поставок энергоресурсов в Китай, а также возможность реализации совместных проектов сжижения природного... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:36:00+03:00
2025-04-17T18:44:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
китай
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Профильные ведомства России и Китая обсудили расширение поставок энергоресурсов в Китай, а также возможность реализации совместных проектов сжижения природного газа (СПГ) и создание благоприятных условий для экспорта угля, сообщило российское Минэнерго.В четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках рабочей поездки в Китай провел переговоры с руководителем Госэнергоуправления Китая Ваном Хунчжи."Стороны обсудили энергетическое сотрудничество во всех отраслях топливно-энергетического комплекса. Ключевой темой встречи стали перспективы расширения поставок российских энергоресурсов в КНР. Участники также рассмотрели возможность реализации совместных СПГ проектов", - говорится в сообщении. Кроме того, были отмечены достигнутые результаты в поставках природного газа из России в Китай."В ходе переговоров также были затронуты вопросы сотрудничества в угольной сфере. В частности, речь шла о создании благоприятных условий для экспорта угольной продукции в Китай", - добавили в Минэнерго.
https://ria.ru/20250415/gaz-2011381346.html
https://ria.ru/20250401/kitay-2008543648.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, китай, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Китай, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия и Китай обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Минэнерго: Москва и Пекин обсудили расширение поставок энергоресурсов в Китай

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Профильные ведомства России и Китая обсудили расширение поставок энергоресурсов в Китай, а также возможность реализации совместных проектов сжижения природного газа (СПГ) и создание благоприятных условий для экспорта угля, сообщило российское Минэнерго.
В четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках рабочей поездки в Китай провел переговоры с руководителем Госэнергоуправления Китая Ваном Хунчжи.
Чрезвычайный и полномочный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Посол КНР высказался о поставках газа из России в Китай через Казахстан
15 апреля, 15:52
"Стороны обсудили энергетическое сотрудничество во всех отраслях топливно-энергетического комплекса. Ключевой темой встречи стали перспективы расширения поставок российских энергоресурсов в КНР. Участники также рассмотрели возможность реализации совместных СПГ проектов", - говорится в сообщении. Кроме того, были отмечены достигнутые результаты в поставках природного газа из России в Китай.
"В ходе переговоров также были затронуты вопросы сотрудничества в угольной сфере. В частности, речь шла о создании благоприятных условий для экспорта угольной продукции в Китай", - добавили в Минэнерго.
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Россия и Китай могут вместе противостоять санкциям, заявил эксперт
1 апреля, 05:25
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияКитайСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала