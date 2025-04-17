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Минкоммерции КНР заявило о готовности к переговорам с США по пошлинам

Минкоммерции КНР заявило о готовности к переговорам с США по пошлинам - РИА Новости, 17.04.2025

Минкоммерции КНР заявило о готовности к переговорам с США по пошлинам

Китайская сторона открыта для переговоров по торговле с США, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:19:00+03:00

2025-04-17T11:19:00+03:00

2025-04-17T13:25:00+03:00

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ПЕКИН, 17 апр - РИА Новости. Китайская сторона открыта для переговоров по торговле с США, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь. "Китай открыт для экономических и торговых консультаций с США", - заявила Хэ Юнцянь, добавив, что Пекин призывает США немедленно прекратить угрозы и шантаж и разрешить имеющиеся разногласия путем равноправного диалога на основе взаимного уважения. По ее словам, министерство коммерции КНР поддерживает рабочую связь с соответствующими ведомствами США. Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что в вопросе переговоров сейчас "мяч на стороне Китая", Хэ Юнцянь подчеркнула, что США являются инициатором одностороннего повышения тарифов, отметив, что "кто совершил ошибку, тому ее и исправлять". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250410/poshliny-2010565869.html

https://ria.ru/20250416/kitay-2011531255.html

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