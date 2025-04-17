https://ria.ru/20250417/kitaj-2011725540.html

Пошлины США для Китая стали игрой чисел, заявили в МИД КНР

Пошлины США для Китая стали игрой чисел, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 17.04.2025

Пошлины США для Китая стали игрой чисел, заявили в МИД КНР

Введение США необычно высоких таможенных пошлин в отношении Китая превратилось в игру чисел, которая не имеет практического экономического значения, заявили в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T06:39:00+03:00

2025-04-17T06:39:00+03:00

2025-04-17T10:57:00+03:00

китай

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Введение США необычно высоких таможенных пошлин в отношении Китая превратилось в игру чисел, которая не имеет практического экономического значения, заявили в четверг в МИД КНР. Ранее власти США пригрозили Китаю введением торговых пошлин на импорт в размере "до 245%" за их ответные действия на уже введенные ранее "взаимные" тарифы. Из-за этого соцсетях появились сообщения, что китайские тарифы выросли до 245%. Белый дом в среду опроверг сообщения о том, что все американские тарифы на китайские товары будут повышены до 245%, объяснив, что лишь отдельные категории товаров будут облагаться пошлиной, превышающей 145%. "Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. А откуда взялась цифра 245%, вам следует спросить у американской стороны", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Китай ранее подчеркивал, указано в документе, "что очередное введение США необычно высоких таможенных пошлин в отношении Китая превратилось в игру чисел, которая не имеет практического экономического значения". "Это лишь еще больше раскроет уловки США по использованию пошлин в качестве инструмента и оружия, а также по запугиванию и принуждению", - добавили в МИД КНР. Отмечается, что в тарифной и торговой войне нет победителей, Китай не хочет в ней участвовать, но и не боится ее. "Если США продолжат играть в игру чисел с пошлинами, Китай проигнорирует ее. Если США будут упорствовать и продолжать существенно ущемлять права и интересы Китая, КНР примет решительные контрмеры и будет бороться до конца", - добавили во внешнеполитическом ведомстве КНР. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250410/kitay-2010426766.html

https://ria.ru/20250411/poshliny-2010661482.html

https://ria.ru/20250409/kitaj-2010134434.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире