https://ria.ru/20250417/kim-2011849633.html
Суд передал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries
Суд передал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries - РИА Новости, 17.04.2025
Суд передал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries
Суд вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с ее бывшим супругом Владиславом Бакальчуком, сообщила пресс-служба объединенной компании... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:05:00+03:00
2025-04-17T16:05:00+03:00
2025-04-17T17:13:00+03:00
татьяна ким (бакальчук)
владислав бакальчук
wildberries
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972238238_226:0:3063:1596_1920x0_80_0_0_769d7bc88a10105ed0ef1d9d9f268a8a.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Суд вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с ее бывшим супругом Владиславом Бакальчуком, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ."Савеловский суд Москвы на заседании 17 апреля вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению судьи, однопроцентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким", — говорится в заявлении.Таким образом, Ким стала владелицей 100 процентов компании. Также за ней остается 100-процентная доля в ООО "Вайлдберриз Банк" и все средства на ее персональных счетах, добавили в пресс-службе.Уточняется, что суд удовлетворил исковые требования Ким.
https://ria.ru/20250210/bakalchuk-1961937220.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972238238_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_84179a5cbee31b9a8714ec7c2c7501d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна ким (бакальчук), владислав бакальчук, wildberries, общество, москва
Татьяна Ким (Бакальчук), Владислав Бакальчук, Wildberries, Общество, Москва
Суд передал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries
Wildberries: суд вынес в пользу Ким решение по разделу имущества с Бакальчуком