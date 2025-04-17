https://ria.ru/20250417/kim-2011849633.html

Суд передал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries

Суд передал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries - РИА Новости, 17.04.2025

Суд передал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries

Суд вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с ее бывшим супругом Владиславом Бакальчуком, сообщила пресс-служба объединенной компании... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:05:00+03:00

2025-04-17T16:05:00+03:00

2025-04-17T17:13:00+03:00

татьяна ким (бакальчук)

владислав бакальчук

wildberries

общество

москва

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Суд вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с ее бывшим супругом Владиславом Бакальчуком, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ."Савеловский суд Москвы на заседании 17 апреля вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению судьи, однопроцентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким", — говорится в заявлении.Таким образом, Ким стала владелицей 100 процентов компании. Также за ней остается 100-процентная доля в ООО "Вайлдберриз Банк" и все средства на ее персональных счетах, добавили в пресс-службе.Уточняется, что суд удовлетворил исковые требования Ким.

https://ria.ru/20250210/bakalchuk-1961937220.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

татьяна ким (бакальчук), владислав бакальчук, wildberries, общество, москва