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Суд передал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries - РИА Новости, 17.04.2025
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16:05 17.04.2025 (обновлено: 17:13 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/kim-2011849633.html
Суд передал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries
Суд передал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries - РИА Новости, 17.04.2025
Суд передал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries
Суд вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с ее бывшим супругом Владиславом Бакальчуком, сообщила пресс-служба объединенной компании... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:05:00+03:00
2025-04-17T17:13:00+03:00
татьяна ким (бакальчук)
владислав бакальчук
wildberries
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Суд вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с ее бывшим супругом Владиславом Бакальчуком, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ."Савеловский суд Москвы на заседании 17 апреля вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению судьи, однопроцентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким", — говорится в заявлении.Таким образом, Ким стала владелицей 100 процентов компании. Также за ней остается 100-процентная доля в ООО "Вайлдберриз Банк" и все средства на ее персональных счетах, добавили в пресс-службе.Уточняется, что суд удовлетворил исковые требования Ким.
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татьяна ким (бакальчук), владислав бакальчук, wildberries, общество, москва
Татьяна Ким (Бакальчук), Владислав Бакальчук, Wildberries, Общество, Москва
Суд передал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries

Wildberries: суд вынес в пользу Ким решение по разделу имущества с Бакальчуком

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТатьяна Ким
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Татьяна Ким. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Суд вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с ее бывшим супругом Владиславом Бакальчуком, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.
"Савеловский суд Москвы на заседании 17 апреля вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению судьи, однопроцентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким", — говорится в заявлении.
Таким образом, Ким стала владелицей 100 процентов компании. Также за ней остается 100-процентная доля в ООО "Вайлдберриз Банк" и все средства на ее персональных счетах, добавили в пресс-службе.
Уточняется, что суд удовлетворил исковые требования Ким.
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