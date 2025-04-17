https://ria.ru/20250417/kim-2011760194.html

Ким: в 2025 году WB запустит 2,5 млн "квадратов" складских площадей

Ким: в 2025 году WB запустит 2,5 млн "квадратов" складских площадей - РИА Новости, 17.04.2025

Ким: в 2025 году WB запустит 2,5 млн "квадратов" складских площадей

Объединенная компания Wildberries и Russ до конца 2025 года планирует открыть 18 логистических объектов общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров, сообщила... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:56:00+03:00

2025-04-17T10:56:00+03:00

2025-04-17T10:56:00+03:00

wildberries

татьяна ким (бакальчук)

россия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Объединенная компания Wildberries и Russ до конца 2025 года планирует открыть 18 логистических объектов общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров, сообщила глава организации Татьяна Ким. Заявление прозвучало в четверг на Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), которая проходит в Центре международной торговли. По словам Ким, которые приводит пресс-служба, в первом квартале 2025 года компанией уже были введены в эксплуатацию складские комплексы в Волгограде и Самаре, а также запущена вторая очередь логоцентра во Владимире. Кроме того, полностью завершено строительство складов в Котовске (Тамбовская область) и Сарапуле (Удмуртская Республика). Общая площадь этих логистических комплексов составила 370 тысяч квадратных метров, а вместимость при полной загрузке превысит 200 миллионов единиц товаров в год. Кроме того, Ким сообщила, что Объединенная компания Wildberries и Russ продолжает работы по строительству новых объектов и расширению текущих складов в штатном режиме в Воронеже, Новосибирске, Рязани, Саратове, Ярославле, Пензе, Омске, Твери, Владивостоке, Юрге (Кемеровская область), Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Беларуси и Казахстане. Компания также в ближайшее время планирует строительство складских комплексов в Оренбурге, Перми, Красноярске, Челябинске, Смоленске, Уфе, Сургуте, Чите, Иванове, а также в Московском регионе. Площадь этих объектов составит от 100 до 270 тысяч квадратных метров. Ким подчеркнула, что с вводом в эксплуатацию новых площадей появятся более эффективные логистические маршруты, и это позволит еще быстрее доставлять товары покупателям. Кроме того, открытие новых объектов будет способствовать еще более активному развитию малого и среднего предпринимательства в регионе – продавцы смогут выгоднее делать поставки на склад, снижая затраты на логистику до других объектов, и увеличивать свои обороты. Наличие развитой складской инфраструктуры позволяет компании сохранять высокую скорость доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров и предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товаров по России и странам присутствия платформы, отметила Ким. Конференция инновационных технологий электронной коммерции (КИТ) проходит в Москве, она организована Объединенной компанией Wildberries и Russ для российских предпринимателей. РИА Новости выступает информационным партнером КИТ.

https://ria.ru/20250329/wibes-2008136381.html

https://realty.ria.ru/20250401/wildberries-2008566261.html

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wildberries, татьяна ким (бакальчук), россия