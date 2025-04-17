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В Киеве пожаловались на проблемы с российскими ракетами и дронами - РИА Новости, 17.04.2025
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19:30 17.04.2025 (обновлено: 19:47 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/kiev-2011902796.html
В Киеве пожаловались на проблемы с российскими ракетами и дронами
В Киеве пожаловались на проблемы с российскими ракетами и дронами - РИА Новости, 17.04.2025
В Киеве пожаловались на проблемы с российскими ракетами и дронами
Украинским системам ПВО тяжело перехватывать российские ракеты и дроны, они постоянно модернизируются, заявил заместитель руководителя Главного управления... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:30:00+03:00
2025-04-17T19:47:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинским системам ПВО тяжело перехватывать российские ракеты и дроны, они постоянно модернизируются, заявил заместитель руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий. Издание Jerusalem Post опубликовало интервью Скибицкого, где замглавы украинской разведки пожаловался на проблемы ВСУ с российскими ракетами и БПЛА. "Баллистические ракеты трудно сбить... Беспилотники... модернизируются. Они используют реактивные двигатели и экспериментируют с более крупными боеголовками - до 90 килограммов. Меняется даже внутреннее устройство", - приводит слова Скибицкого Jerusalem Post. Как заявил он журналистам, ВСУ отметили множество усовершенствований конструкции БПЛА "Герань-2", в частности, перенос блока управления полетом, батареи и системы распределения электропитания в хвостовую часть летательного аппарата, что не только улучшило летные характеристики, но и осложнило перехват машины.
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в мире, космос - риа наука, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
В мире, Космос - РИА Наука, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, Специальная военная операция на Украине
В Киеве пожаловались на проблемы с российскими ракетами и дронами

Скибицкий: украинской ПВО тяжело перехватывать российские ракеты и дроны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский БПЛА
Российский БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинским системам ПВО тяжело перехватывать российские ракеты и дроны, они постоянно модернизируются, заявил заместитель руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Издание Jerusalem Post опубликовало интервью Скибицкого, где замглавы украинской разведки пожаловался на проблемы ВСУ с российскими ракетами и БПЛА.
"Баллистические ракеты трудно сбить... Беспилотники... модернизируются. Они используют реактивные двигатели и экспериментируют с более крупными боеголовками - до 90 килограммов. Меняется даже внутреннее устройство", - приводит слова Скибицкого Jerusalem Post.
Как заявил он журналистам, ВСУ отметили множество усовершенствований конструкции БПЛА "Герань-2", в частности, перенос блока управления полетом, батареи и системы распределения электропитания в хвостовую часть летательного аппарата, что не только улучшило летные характеристики, но и осложнило перехват машины.
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