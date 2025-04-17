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В Киеве пожаловались на проблемы с российскими ракетами и дронами

В Киеве пожаловались на проблемы с российскими ракетами и дронами - РИА Новости, 17.04.2025

В Киеве пожаловались на проблемы с российскими ракетами и дронами

Украинским системам ПВО тяжело перехватывать российские ракеты и дроны, они постоянно модернизируются, заявил заместитель руководителя Главного управления... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:30:00+03:00

2025-04-17T19:30:00+03:00

2025-04-17T19:47:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинским системам ПВО тяжело перехватывать российские ракеты и дроны, они постоянно модернизируются, заявил заместитель руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий. Издание Jerusalem Post опубликовало интервью Скибицкого, где замглавы украинской разведки пожаловался на проблемы ВСУ с российскими ракетами и БПЛА. "Баллистические ракеты трудно сбить... Беспилотники... модернизируются. Они используют реактивные двигатели и экспериментируют с более крупными боеголовками - до 90 килограммов. Меняется даже внутреннее устройство", - приводит слова Скибицкого Jerusalem Post. Как заявил он журналистам, ВСУ отметили множество усовершенствований конструкции БПЛА "Герань-2", в частности, перенос блока управления полетом, батареи и системы распределения электропитания в хвостовую часть летательного аппарата, что не только улучшило летные характеристики, но и осложнило перехват машины.

https://ria.ru/20250314/oruzhie-2004982895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, вооруженные силы украины, министерство обороны украины