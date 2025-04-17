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"Скоро все закончится": в Раде успокоили украинцев - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/kiev-2011879955.html
"Скоро все закончится": в Раде успокоили украинцев
"Скоро все закончится": в Раде успокоили украинцев - РИА Новости, 17.04.2025
"Скоро все закончится": в Раде успокоили украинцев
Владимир Зеленский больше ничем не может оправдать продолжение конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:31:00+03:00
2025-04-17T17:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский больше ничем не может оправдать продолжение конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Нет уже ничего, что может оправдать продолжение войны, кроме психического расстройства Зеленского", — отметил он.По словам политика, такая ситуация позволяет говорить о том, что вскоре наступит крах киевского режима."Все очень скоро закончится. Не попадайтесь ТЦК", — обратился он к украинцам.В четверг депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что продлением военного положение на Украине Зеленский фактически бросил вызов мирным инициативам президента США Дональда Трампа.Зеленский, отметил он, продолжает узурпацию власти и показывает отсутствие желания к мирному урегулированию.Ранее Рада продлила военное положение на Украине и всеобщую мобилизацию на 90 дней, до 6 августа.
https://ria.ru/20250417/ssha-2011850579.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, США, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Госдума РФ
"Скоро все закончится": в Раде успокоили украинцев

Депутат Рады Дубинский: у Зеленского не осталось способов продолжать конфликт

© AP Photo / Sergei ChuzavkovПрохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский больше ничем не может оправдать продолжение конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.
"Нет уже ничего, что может оправдать продолжение войны, кроме психического расстройства Зеленского", — отметил он.
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По словам политика, такая ситуация позволяет говорить о том, что вскоре наступит крах киевского режима.
«
"Все очень скоро закончится. Не попадайтесь ТЦК", — обратился он к украинцам.
В четверг депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что продлением военного положение на Украине Зеленский фактически бросил вызов мирным инициативам президента США Дональда Трампа.
Зеленский, отметил он, продолжает узурпацию власти и показывает отсутствие желания к мирному урегулированию.
Ранее Рада продлила военное положение на Украине и всеобщую мобилизацию на 90 дней, до 6 августа.
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСШАВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныГосдума РФ
 
 
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