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"Скоро все закончится": в Раде успокоили украинцев
"Скоро все закончится": в Раде успокоили украинцев - РИА Новости, 17.04.2025
"Скоро все закончится": в Раде успокоили украинцев
Владимир Зеленский больше ничем не может оправдать продолжение конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:31:00+03:00
2025-04-17T17:31:00+03:00
2025-04-17T17:31:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский больше ничем не может оправдать продолжение конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Нет уже ничего, что может оправдать продолжение войны, кроме психического расстройства Зеленского", — отметил он.По словам политика, такая ситуация позволяет говорить о том, что вскоре наступит крах киевского режима."Все очень скоро закончится. Не попадайтесь ТЦК", — обратился он к украинцам.В четверг депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что продлением военного положение на Украине Зеленский фактически бросил вызов мирным инициативам президента США Дональда Трампа.Зеленский, отметил он, продолжает узурпацию власти и показывает отсутствие желания к мирному урегулированию.Ранее Рада продлила военное положение на Украине и всеобщую мобилизацию на 90 дней, до 6 августа.
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"Скоро все закончится": в Раде успокоили украинцев
Депутат Рады Дубинский: у Зеленского не осталось способов продолжать конфликт