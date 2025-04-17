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СМИ: заместителя Кличко обвинили в организации схем переправки уклонистов
СМИ: заместителя Кличко обвинили в организации схем переправки уклонистов - РИА Новости, 17.04.2025
СМИ: заместителя Кличко обвинили в организации схем переправки уклонистов
Обвинения в организации схем незаконной переправки уклонистов за границу предъявлены заместителю мэра Киева Виталия Кличко Владимиру Прокопиву, сообщило... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:03:00+03:00
2025-04-17T10:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Обвинения в организации схем незаконной переправки уклонистов за границу предъявлены заместителю мэра Киева Виталия Кличко Владимиру Прокопиву, сообщило украинское радио NV со ссылкой на источники. "СБУ и Нацполиция вручили подозрение заместителю председателя Киевской горадминистрации Прокопиву. Его подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радио NV.
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В мире, Киев, Виталий Кличко, Служба безопасности Украины
СМИ: заместителя Кличко обвинили в организации схем переправки уклонистов
Прокопиву предъявили обвинения в организации переправки уклонистов за границу