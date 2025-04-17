https://ria.ru/20250417/kiev-2011749276.html

СМИ: заместителя Кличко обвинили в организации схем переправки уклонистов

СМИ: заместителя Кличко обвинили в организации схем переправки уклонистов - РИА Новости, 17.04.2025

СМИ: заместителя Кличко обвинили в организации схем переправки уклонистов

Обвинения в организации схем незаконной переправки уклонистов за границу предъявлены заместителю мэра Киева Виталия Кличко Владимиру Прокопиву, сообщило... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:03:00+03:00

2025-04-17T10:03:00+03:00

2025-04-17T10:03:00+03:00

в мире

киев

виталий кличко

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Обвинения в организации схем незаконной переправки уклонистов за границу предъявлены заместителю мэра Киева Виталия Кличко Владимиру Прокопиву, сообщило украинское радио NV со ссылкой на источники. "СБУ и Нацполиция вручили подозрение заместителю председателя Киевской горадминистрации Прокопиву. Его подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радио NV.

https://ria.ru/20250409/ukraina-2010273046.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, виталий кличко, служба безопасности украины