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СМИ: заместителя Кличко обвинили в организации схем переправки уклонистов - РИА Новости, 17.04.2025
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10:03 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/kiev-2011749276.html
СМИ: заместителя Кличко обвинили в организации схем переправки уклонистов
СМИ: заместителя Кличко обвинили в организации схем переправки уклонистов - РИА Новости, 17.04.2025
СМИ: заместителя Кличко обвинили в организации схем переправки уклонистов
Обвинения в организации схем незаконной переправки уклонистов за границу предъявлены заместителю мэра Киева Виталия Кличко Владимиру Прокопиву, сообщило... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:03:00+03:00
2025-04-17T10:03:00+03:00
в мире
киев
виталий кличко
служба безопасности украины
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Обвинения в организации схем незаконной переправки уклонистов за границу предъявлены заместителю мэра Киева Виталия Кличко Владимиру Прокопиву, сообщило украинское радио NV со ссылкой на источники. "СБУ и Нацполиция вручили подозрение заместителю председателя Киевской горадминистрации Прокопиву. Его подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радио NV.
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в мире, киев, виталий кличко, служба безопасности украины
В мире, Киев, Виталий Кличко, Служба безопасности Украины
СМИ: заместителя Кличко обвинили в организации схем переправки уклонистов

Прокопиву предъявили обвинения в организации переправки уклонистов за границу

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Обвинения в организации схем незаконной переправки уклонистов за границу предъявлены заместителю мэра Киева Виталия Кличко Владимиру Прокопиву, сообщило украинское радио NV со ссылкой на источники.
"СБУ и Нацполиция вручили подозрение заместителю председателя Киевской горадминистрации Прокопиву. Его подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радио NV.
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