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ХАМАС заявило о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 17.04.2025
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22:14 17.04.2025 (обновлено: 22:30 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/khamas-2011924851.html
ХАМАС заявило о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе
ХАМАС заявило о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 17.04.2025
ХАМАС заявило о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС готово начать переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в обмен на вывод израильских войск, заявил... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T22:14:00+03:00
2025-04-17T22:30:00+03:00
в мире
израиль
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 17 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово начать переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в обмен на вывод израильских войск, заявил лидер движения в Газе Халиль аль-Хайя."Движение подчеркивает готовность немедленно начать переговоры, которые бы позволили освободить всех (израильских - ред.) заложников и наших заключенных, чье освобождение было согласовано, в обмен на полное прекращение войны и полный вывод войск оккупации (Израиля - ред.)", - сказал аль-Хайя в ходе обращения, которое транслировали арабские телеканалы.В понедельник вечером египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники сообщил, что Египет получил предложение Израиля по временному прекращению огня в секторе Газа, передал его ХАМАС и ждет ответа движения.Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что Израиль требует разоружения палестинских группировок в секторе Газа. В ХАМАС заявили, что это требование не подлежит обсуждению.
https://ria.ru/20250415/hamas-2011366204.html
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в мире, израиль, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС заявило о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе

Лидер ХАМАС аль-Хайя: движение готово начать переговоры о прекращении огня

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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КАИР, 17 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово начать переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в обмен на вывод израильских войск, заявил лидер движения в Газе Халиль аль-Хайя.
"Движение подчеркивает готовность немедленно начать переговоры, которые бы позволили освободить всех (израильских - ред.) заложников и наших заключенных, чье освобождение было согласовано, в обмен на полное прекращение войны и полный вывод войск оккупации (Израиля - ред.)", - сказал аль-Хайя в ходе обращения, которое транслировали арабские телеканалы.
В понедельник вечером египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники сообщил, что Египет получил предложение Израиля по временному прекращению огня в секторе Газа, передал его ХАМАС и ждет ответа движения.
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что Израиль требует разоружения палестинских группировок в секторе Газа. В ХАМАС заявили, что это требование не подлежит обсуждению.
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в Газе, сообщили СМИ
15 апреля, 14:43
 
В миреИзраильЕгипетХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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