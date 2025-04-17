https://ria.ru/20250417/khamas-2011924851.html

ХАМАС заявило о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе

ХАМАС заявило о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 17.04.2025

ХАМАС заявило о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС готово начать переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в обмен на вывод израильских войск, заявил... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T22:14:00+03:00

2025-04-17T22:14:00+03:00

2025-04-17T22:30:00+03:00

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КАИР, 17 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово начать переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в обмен на вывод израильских войск, заявил лидер движения в Газе Халиль аль-Хайя."Движение подчеркивает готовность немедленно начать переговоры, которые бы позволили освободить всех (израильских - ред.) заложников и наших заключенных, чье освобождение было согласовано, в обмен на полное прекращение войны и полный вывод войск оккупации (Израиля - ред.)", - сказал аль-Хайя в ходе обращения, которое транслировали арабские телеканалы.В понедельник вечером египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники сообщил, что Египет получил предложение Израиля по временному прекращению огня в секторе Газа, передал его ХАМАС и ждет ответа движения.Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что Израиль требует разоружения палестинских группировок в секторе Газа. В ХАМАС заявили, что это требование не подлежит обсуждению.

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в мире, израиль, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году