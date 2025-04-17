https://ria.ru/20250417/katar-2011874515.html

Москва видит волю Катара развивать отношения с Россией, заявил Песков

Москва видит волю Катара развивать отношения с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025

Москва видит волю Катара развивать отношения с Россией, заявил Песков

Катар искренне выступает за развитие двустороннего экономического сотрудничества с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:10:00+03:00

2025-04-17T17:10:00+03:00

2025-04-17T17:10:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Катар искренне выступает за развитие двустороннего экономического сотрудничества с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это страна, которая искренне выступает за различные виды двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - сказал Песков журналистам."Обилие намерений и политической воли (у Катара - ред.) дальше развивать сотрудничество очень хорошее", - добавил пресс-секретарь президента России.Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, катар, москва, дмитрий песков, владимир путин, в мире