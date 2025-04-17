https://ria.ru/20250417/katar-2011874515.html
Москва видит волю Катара развивать отношения с Россией, заявил Песков
Москва видит волю Катара развивать отношения с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025
Москва видит волю Катара развивать отношения с Россией, заявил Песков
Катар искренне выступает за развитие двустороннего экономического сотрудничества с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:10:00+03:00
2025-04-17T17:10:00+03:00
2025-04-17T17:10:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Катар искренне выступает за развитие двустороннего экономического сотрудничества с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это страна, которая искренне выступает за различные виды двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - сказал Песков журналистам."Обилие намерений и политической воли (у Катара - ред.) дальше развивать сотрудничество очень хорошее", - добавил пресс-секретарь президента России.Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, катар, москва, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Катар, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Москва видит волю Катара развивать отношения с Россией, заявил Песков
Песков: Катар искренне выступает за торгово-экономическое сотрудничество с РФ