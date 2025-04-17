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Москва видит волю Катара развивать отношения с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025
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17:10 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/katar-2011874515.html
Москва видит волю Катара развивать отношения с Россией, заявил Песков
Москва видит волю Катара развивать отношения с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025
Москва видит волю Катара развивать отношения с Россией, заявил Песков
Катар искренне выступает за развитие двустороннего экономического сотрудничества с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:10:00+03:00
2025-04-17T17:10:00+03:00
россия
катар
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Катар искренне выступает за развитие двустороннего экономического сотрудничества с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это страна, которая искренне выступает за различные виды двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - сказал Песков журналистам."Обилие намерений и политической воли (у Катара - ред.) дальше развивать сотрудничество очень хорошее", - добавил пресс-секретарь президента России.Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом.
https://ria.ru/20250417/katar-2011605244.html
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Россия, Катар, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Москва видит волю Катара развивать отношения с Россией, заявил Песков

Песков: Катар искренне выступает за торгово-экономическое сотрудничество с РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Катар искренне выступает за развитие двустороннего экономического сотрудничества с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это страна, которая искренне выступает за различные виды двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - сказал Песков журналистам.
"Обилие намерений и политической воли (у Катара - ред.) дальше развивать сотрудничество очень хорошее", - добавил пресс-секретарь президента России.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом.
Президент РФ Владимир Путин и эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи, 15 июля 2018 года - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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