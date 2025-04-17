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Россия и Катар подписали соглашение о новой инвестиционной платформе - РИА Новости, 17.04.2025
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17:00 17.04.2025 (обновлено: 19:28 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/katar-2011871574.html
Россия и Катар подписали соглашение о новой инвестиционной платформе
Россия и Катар подписали соглашение о новой инвестиционной платформе - РИА Новости, 17.04.2025
Россия и Катар подписали соглашение о новой инвестиционной платформе
Россия и Катар подписали соглашение о создании новой инвестиционной платформы на два миллиарда долларов. Церемония обмена документами состоялась по итогам... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:00:00+03:00
2025-04-17T19:28:00+03:00
экономика
катар
россия
ближний восток
тамим бен хамад аль тани
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
qia
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россия и Катар подписали соглашение о создании новой инвестиционной платформы на два миллиарда долларов. Церемония обмена документами состоялась по итогам переговоров президента Владимира Путина и эмира Тамима бен Хамада Аль Тани."Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев и исполнительный директор катарского инвестиционного агентства Мухаммед Сейф Ас-Сувейди подписали соглашение о партнерстве с суверенным фондом государства Катар о создании новой российско-катарской платформы размером два миллиарда долларов", — объявили на церемонии.В РФПИ отметили, что вместе с суверенным фондом Катара Qatar Investment Authority расширяют партнерство с фокусом на инвестиции в проекты в сфере технологий, здравоохранения, добычи минералов и других секторах, представляющих взаимный интерес.В пресс-службе фонда напомнили, что в 2014 году РФПИ и QIA запустили первую совместную инвестиционную платформу с объемом капитала четыре миллиарда долларов. На сегодняшний день через нее осуществлены инвестиции в различные проекты на территории России, среди которых финансовые и банковские услуги, искусственный интеллект, добыча металлов, логистика, транспорт и многие другие. "Видим значительный потенциал для сотрудничества между нашими суверенными фондами. Данное партнерство откроет новые возможности для российских компаний на рынках Ближнего Востока и поддержит катарский бизнес в выходе на российский рынок, создавая надежный мост для конструктивного взаимодействия", — прокомментировал расширение сотрудничества между фондами глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Кроме того, Россия и Катар подписали еще несколько документов:Сегодня в Кремле состоялись переговоры президента Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Они продлились более двух с половиной часов.В заключение президент России поблагодарил эмира Катара за визит."Он был очень содержательным и, как мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей", — сказал Путин.Аль Тани в ответ выразил благодарность за теплый прием и надежду, что президент России вскоре посетит Катар.
https://ria.ru/20250417/katar-2011605244.html
https://ria.ru/20250417/putin-2011825629.html
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Церемония обмена документами, подписанными по итогам российско-катарских переговоров
В присутствии Владимира Путина и Тамима Бен Хамада Аль Тани проходит церемония обмена документами, подписанными по итогам российско-катарских переговоров.
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экономика, катар, россия, ближний восток, тамим бен хамад аль тани, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, qia
Экономика, Катар, Россия, Ближний Восток, Тамим бен Хамад Аль Тани, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, QIA
Россия и Катар подписали соглашение о новой инвестиционной платформе

Россия и Катар подписали соглашение о новой инвестплатформе на $2 млрд

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россия и Катар подписали соглашение о создании новой инвестиционной платформы на два миллиарда долларов. Церемония обмена документами состоялась по итогам переговоров президента Владимира Путина и эмира Тамима бен Хамада Аль Тани.
"Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев и исполнительный директор катарского инвестиционного агентства Мухаммед Сейф Ас-Сувейди подписали соглашение о партнерстве с суверенным фондом государства Катар о создании новой российско-катарской платформы размером два миллиарда долларов", — объявили на церемонии.
Президент РФ Владимир Путин и эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи, 15 июля 2018 года - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Межгосударственные отношения России и Катара
Вчера, 00:40
В РФПИ отметили, что вместе с суверенным фондом Катара Qatar Investment Authority расширяют партнерство с фокусом на инвестиции в проекты в сфере технологий, здравоохранения, добычи минералов и других секторах, представляющих взаимный интерес.
В пресс-службе фонда напомнили, что в 2014 году РФПИ и QIA запустили первую совместную инвестиционную платформу с объемом капитала четыре миллиарда долларов. На сегодняшний день через нее осуществлены инвестиции в различные проекты на территории России, среди которых финансовые и банковские услуги, искусственный интеллект, добыча металлов, логистика, транспорт и многие другие.
"Видим значительный потенциал для сотрудничества между нашими суверенными фондами. Данное партнерство откроет новые возможности для российских компаний на рынках Ближнего Востока и поддержит катарский бизнес в выходе на российский рынок, создавая надежный мост для конструктивного взаимодействия", — прокомментировал расширение сотрудничества между фондами глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Путин поблагодарил эмира Катара на арабском языке
Вчера, 15:03
Кроме того, Россия и Катар подписали еще несколько документов:
  • соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки;
  • меморандум о взаимопонимании по развитию системы управления государственными финансами между министерствами финансов двух государств;
  • меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.
Сегодня в Кремле состоялись переговоры президента Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Они продлились более двух с половиной часов.
В заключение президент России поблагодарил эмира Катара за визит.
«
"Он был очень содержательным и, как мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей", — сказал Путин.
Аль Тани в ответ выразил благодарность за теплый прием и надежду, что президент России вскоре посетит Катар.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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Вчера, 16:20
 
ЭкономикаКатарРоссияБлижний ВостокТамим бен Хамад Аль ТаниКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийQIA
 
 
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