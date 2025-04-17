Россия и Катар подписали соглашение о новой инвестиционной платформе
Россия и Катар подписали соглашение о новой инвестплатформе на $2 млрд
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россия и Катар подписали соглашение о создании новой инвестиционной платформы на два миллиарда долларов. Церемония обмена документами состоялась по итогам переговоров президента Владимира Путина и эмира Тамима бен Хамада Аль Тани.
"Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев и исполнительный директор катарского инвестиционного агентства Мухаммед Сейф Ас-Сувейди подписали соглашение о партнерстве с суверенным фондом государства Катар о создании новой российско-катарской платформы размером два миллиарда долларов", — объявили на церемонии.
Межгосударственные отношения России и Катара
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В РФПИ отметили, что вместе с суверенным фондом Катара Qatar Investment Authority расширяют партнерство с фокусом на инвестиции в проекты в сфере технологий, здравоохранения, добычи минералов и других секторах, представляющих взаимный интерес.
В пресс-службе фонда напомнили, что в 2014 году РФПИ и QIA запустили первую совместную инвестиционную платформу с объемом капитала четыре миллиарда долларов. На сегодняшний день через нее осуществлены инвестиции в различные проекты на территории России, среди которых финансовые и банковские услуги, искусственный интеллект, добыча металлов, логистика, транспорт и многие другие.
"Видим значительный потенциал для сотрудничества между нашими суверенными фондами. Данное партнерство откроет новые возможности для российских компаний на рынках Ближнего Востока и поддержит катарский бизнес в выходе на российский рынок, создавая надежный мост для конструктивного взаимодействия", — прокомментировал расширение сотрудничества между фондами глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Кроме того, Россия и Катар подписали еще несколько документов:
- соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки;
- меморандум о взаимопонимании по развитию системы управления государственными финансами между министерствами финансов двух государств;
- меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.
Сегодня в Кремле состоялись переговоры президента Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Они продлились более двух с половиной часов.
В заключение президент России поблагодарил эмира Катара за визит.
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"Он был очень содержательным и, как мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей", — сказал Путин.
Аль Тани в ответ выразил благодарность за теплый прием и надежду, что президент России вскоре посетит Катар.