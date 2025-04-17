https://ria.ru/20250417/katar-2011871574.html

Россия и Катар подписали соглашение о новой инвестиционной платформе

Россия и Катар подписали соглашение о новой инвестиционной платформе - РИА Новости, 17.04.2025

Россия и Катар подписали соглашение о новой инвестиционной платформе

Россия и Катар подписали соглашение о создании новой инвестиционной платформы на два миллиарда долларов. Церемония обмена документами состоялась по итогам... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:00:00+03:00

2025-04-17T17:00:00+03:00

2025-04-17T19:28:00+03:00

экономика

катар

россия

ближний восток

тамим бен хамад аль тани

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

qia

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россия и Катар подписали соглашение о создании новой инвестиционной платформы на два миллиарда долларов. Церемония обмена документами состоялась по итогам переговоров президента Владимира Путина и эмира Тамима бен Хамада Аль Тани."Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев и исполнительный директор катарского инвестиционного агентства Мухаммед Сейф Ас-Сувейди подписали соглашение о партнерстве с суверенным фондом государства Катар о создании новой российско-катарской платформы размером два миллиарда долларов", — объявили на церемонии.В РФПИ отметили, что вместе с суверенным фондом Катара Qatar Investment Authority расширяют партнерство с фокусом на инвестиции в проекты в сфере технологий, здравоохранения, добычи минералов и других секторах, представляющих взаимный интерес.В пресс-службе фонда напомнили, что в 2014 году РФПИ и QIA запустили первую совместную инвестиционную платформу с объемом капитала четыре миллиарда долларов. На сегодняшний день через нее осуществлены инвестиции в различные проекты на территории России, среди которых финансовые и банковские услуги, искусственный интеллект, добыча металлов, логистика, транспорт и многие другие. "Видим значительный потенциал для сотрудничества между нашими суверенными фондами. Данное партнерство откроет новые возможности для российских компаний на рынках Ближнего Востока и поддержит катарский бизнес в выходе на российский рынок, создавая надежный мост для конструктивного взаимодействия", — прокомментировал расширение сотрудничества между фондами глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Кроме того, Россия и Катар подписали еще несколько документов:Сегодня в Кремле состоялись переговоры президента Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Они продлились более двух с половиной часов.В заключение президент России поблагодарил эмира Катара за визит."Он был очень содержательным и, как мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей", — сказал Путин.Аль Тани в ответ выразил благодарность за теплый прием и надежду, что президент России вскоре посетит Катар.

https://ria.ru/20250417/katar-2011605244.html

https://ria.ru/20250417/putin-2011825629.html

https://ria.ru/20250417/katar-2011856191.html

катар

россия

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония обмена документами, подписанными по итогам российско-катарских переговоров В присутствии Владимира Путина и Тамима Бен Хамада Аль Тани проходит церемония обмена документами, подписанными по итогам российско-катарских переговоров. 2025-04-17T17:00 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, катар, россия, ближний восток, тамим бен хамад аль тани, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, qia