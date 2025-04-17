https://ria.ru/20250417/katar-2011870383.html

Россия и Катар договорились о сотрудничестве в здравоохранении и медицине

Россия и Катар договорились о сотрудничестве в здравоохранении и медицине - РИА Новости, 17.04.2025

Россия и Катар договорились о сотрудничестве в здравоохранении и медицине

Россия и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:55:00+03:00

2025-04-17T16:55:00+03:00

2025-04-17T17:12:00+03:00

россия

катар

владимир путин

тамим бен хамад аль тани

в мире

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки.Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко и министр общего здравоохранения государства Катар Мансур Бен Ибрагим Аль-Махмуд подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством государства Катар о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки", - сказал ведущий в ходе официального визита.

https://ria.ru/20250417/katar-2011605244.html

россия

катар

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония обмена документами, подписанными по итогам российско-катарских переговоров В присутствии Владимира Путина и Тамима Бен Хамада Аль Тани проходит церемония обмена документами, подписанными по итогам российско-катарских переговоров. 2025-04-17T16:55 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, катар, владимир путин, тамим бен хамад аль тани, в мире, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)