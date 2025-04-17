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Россия и Катар договорились о сотрудничестве в здравоохранении и медицине - РИА Новости, 17.04.2025
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16:55 17.04.2025 (обновлено: 17:12 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/katar-2011870383.html
Россия и Катар договорились о сотрудничестве в здравоохранении и медицине
Россия и Катар договорились о сотрудничестве в здравоохранении и медицине - РИА Новости, 17.04.2025
Россия и Катар договорились о сотрудничестве в здравоохранении и медицине
Россия и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:55:00+03:00
2025-04-17T17:12:00+03:00
россия
катар
владимир путин
тамим бен хамад аль тани
в мире
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки.Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко и министр общего здравоохранения государства Катар Мансур Бен Ибрагим Аль-Махмуд подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством государства Катар о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки", - сказал ведущий в ходе официального визита.
https://ria.ru/20250417/katar-2011605244.html
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Церемония обмена документами, подписанными по итогам российско-катарских переговоров
В присутствии Владимира Путина и Тамима Бен Хамада Аль Тани проходит церемония обмена документами, подписанными по итогам российско-катарских переговоров.
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россия, катар, владимир путин, тамим бен хамад аль тани, в мире, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Катар, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани, В мире, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Россия и Катар договорились о сотрудничестве в здравоохранении и медицине

РФ и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в здравоохранении и медицине

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом.
"Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко и министр общего здравоохранения государства Катар Мансур Бен Ибрагим Аль-Махмуд подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством государства Катар о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки", - сказал ведущий в ходе официального визита.
Президент РФ Владимир Путин и эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи, 15 июля 2018 года - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Межгосударственные отношения России и Катара
Вчера, 00:40
 
РоссияКатарВладимир ПутинТамим бен Хамад Аль ТаниВ миреМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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