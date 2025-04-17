https://ria.ru/20250417/katar-2011856191.html
Кадыров отметил особое место Катара среди партнеров России
Кадыров отметил особое место Катара среди партнеров России - РИА Новости, 17.04.2025
Кадыров отметил особое место Катара среди партнеров России
Катар по праву занимает особое место среди стратегических партнёров России и в условиях непростой международной обстановки демонстрирует взвешенный и... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:20:00+03:00
2025-04-17T16:20:00+03:00
2025-04-17T16:28:00+03:00
катар
россия
рамзан кадыров
владимир путин
в мире
тамим бен хамад аль тани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011859226_0:105:3071:1833_1920x0_80_0_0_f0b9155addd5e607de380aa1f18a55cc.jpg
ГРОЗНЫЙ, 17 апр - РИА Новости. Катар по праву занимает особое место среди стратегических партнёров России и в условиях непростой международной обстановки демонстрирует взвешенный и ответственный подход, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал об участии Кадырова в переговорах президента РФ Владимира Путин и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле. "Катар по праву занимает особое место среди стратегических партнёров России. Даже в условиях непростой международной обстановки катарская сторона демонстрирует взвешенный и ответственный подход, оставаясь надёжным партнёром нашей страны", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он также рассказал, что с Аль Тани его связывают "давние деловые и дружеские отношения". "Мы высоко ценим дружественные отношения с государством Катар. Уверен, что и сегодняшняя встреча станет ещё одним шагом на пути укрепления двусторонних связей, откроет новые горизонты для взаимодействия и устойчивого развития наших стран", — написал глава республики.
https://ria.ru/20250417/peregovory-2011802991.html
https://ria.ru/20250417/katar-2011605244.html
катар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011859226_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_d950602fba6e82dba1726f36dc0312fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, россия, рамзан кадыров, владимир путин, в мире, тамим бен хамад аль тани
Катар, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, В мире, Тамим бен Хамад Аль Тани
Кадыров отметил особое место Катара среди партнеров России
Кадыров: Катар по праву занимает особое место среди стратегических партнёров РФ
ГРОЗНЫЙ, 17 апр - РИА Новости. Катар по праву занимает особое место среди стратегических партнёров России и в условиях непростой международной обстановки демонстрирует взвешенный и ответственный подход, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал об участии Кадырова
в переговорах президента РФ Владимира Путин
и эмира Катара
Тамима Аль Тани в Кремле.
"Катар по праву занимает особое место среди стратегических партнёров России. Даже в условиях непростой международной обстановки катарская сторона демонстрирует взвешенный и ответственный подход, оставаясь надёжным партнёром нашей страны", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также рассказал, что с Аль Тани его связывают "давние деловые и дружеские отношения".
"Мы высоко ценим дружественные отношения с государством Катар. Уверен, что и сегодняшняя встреча станет ещё одним шагом на пути укрепления двусторонних связей, откроет новые горизонты для взаимодействия и устойчивого развития наших стран", — написал глава республики.