https://ria.ru/20250417/katar-2011856191.html

Кадыров отметил особое место Катара среди партнеров России

Кадыров отметил особое место Катара среди партнеров России - РИА Новости, 17.04.2025

Кадыров отметил особое место Катара среди партнеров России

Катар по праву занимает особое место среди стратегических партнёров России и в условиях непростой международной обстановки демонстрирует взвешенный и... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:20:00+03:00

2025-04-17T16:20:00+03:00

2025-04-17T16:28:00+03:00

катар

россия

рамзан кадыров

владимир путин

в мире

тамим бен хамад аль тани

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ГРОЗНЫЙ, 17 апр - РИА Новости. Катар по праву занимает особое место среди стратегических партнёров России и в условиях непростой международной обстановки демонстрирует взвешенный и ответственный подход, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал об участии Кадырова в переговорах президента РФ Владимира Путин и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле. "Катар по праву занимает особое место среди стратегических партнёров России. Даже в условиях непростой международной обстановки катарская сторона демонстрирует взвешенный и ответственный подход, оставаясь надёжным партнёром нашей страны", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он также рассказал, что с Аль Тани его связывают "давние деловые и дружеские отношения". "Мы высоко ценим дружественные отношения с государством Катар. Уверен, что и сегодняшняя встреча станет ещё одним шагом на пути укрепления двусторонних связей, откроет новые горизонты для взаимодействия и устойчивого развития наших стран", — написал глава республики.

https://ria.ru/20250417/peregovory-2011802991.html

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Ольга Фомченкова

катар, россия, рамзан кадыров, владимир путин, в мире, тамим бен хамад аль тани