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Кадыров отметил особое место Катара среди партнеров России - РИА Новости, 17.04.2025
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16:20 17.04.2025 (обновлено: 16:28 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/katar-2011856191.html
Кадыров отметил особое место Катара среди партнеров России
Кадыров отметил особое место Катара среди партнеров России - РИА Новости, 17.04.2025
Кадыров отметил особое место Катара среди партнеров России
Катар по праву занимает особое место среди стратегических партнёров России и в условиях непростой международной обстановки демонстрирует взвешенный и... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:20:00+03:00
2025-04-17T16:28:00+03:00
катар
россия
рамзан кадыров
владимир путин
в мире
тамим бен хамад аль тани
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ГРОЗНЫЙ, 17 апр - РИА Новости. Катар по праву занимает особое место среди стратегических партнёров России и в условиях непростой международной обстановки демонстрирует взвешенный и ответственный подход, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал об участии Кадырова в переговорах президента РФ Владимира Путин и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле. "Катар по праву занимает особое место среди стратегических партнёров России. Даже в условиях непростой международной обстановки катарская сторона демонстрирует взвешенный и ответственный подход, оставаясь надёжным партнёром нашей страны", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он также рассказал, что с Аль Тани его связывают "давние деловые и дружеские отношения". "Мы высоко ценим дружественные отношения с государством Катар. Уверен, что и сегодняшняя встреча станет ещё одним шагом на пути укрепления двусторонних связей, откроет новые горизонты для взаимодействия и устойчивого развития наших стран", — написал глава республики.
https://ria.ru/20250417/peregovory-2011802991.html
https://ria.ru/20250417/katar-2011605244.html
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катар, россия, рамзан кадыров, владимир путин, в мире, тамим бен хамад аль тани
Катар, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, В мире, Тамим бен Хамад Аль Тани
Кадыров отметил особое место Катара среди партнеров России

Кадыров: Катар по праву занимает особое место среди стратегических партнёров РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. 17 апреля 2025
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. 17 апреля 2025
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ГРОЗНЫЙ, 17 апр - РИА Новости. Катар по праву занимает особое место среди стратегических партнёров России и в условиях непростой международной обстановки демонстрирует взвешенный и ответственный подход, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал об участии Кадырова в переговорах президента РФ Владимира Путин и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле.
Самолет эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в аэропорту Внуково-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и эмира Катара
Вчера, 13:48
"Катар по праву занимает особое место среди стратегических партнёров России. Даже в условиях непростой международной обстановки катарская сторона демонстрирует взвешенный и ответственный подход, оставаясь надёжным партнёром нашей страны", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также рассказал, что с Аль Тани его связывают "давние деловые и дружеские отношения".
"Мы высоко ценим дружественные отношения с государством Катар. Уверен, что и сегодняшняя встреча станет ещё одним шагом на пути укрепления двусторонних связей, откроет новые горизонты для взаимодействия и устойчивого развития наших стран", — написал глава республики.
Президент РФ Владимир Путин и эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи, 15 июля 2018 года - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Межгосударственные отношения России и Катара
Вчера, 00:40
 
КатарРоссияРамзан КадыровВладимир ПутинВ миреТамим бен Хамад Аль Тани
 
 
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