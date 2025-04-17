https://ria.ru/20250417/katar-2011778078.html

Эмир Катара прибыл в Россию на встречу с Путиным

Эмир Катара прибыл в Россию на встречу с Путиным - РИА Новости, 17.04.2025

Эмир Катара прибыл в Россию на встречу с Путиным

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл Москву с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2025

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл Москву с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости.Самолет эмира приземлился в аэропорту Внуково-2. С российской стороны эмира встречали первый вице-премьер Денис Мантуров, заместитель главы МИД Михаил Богданов, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин и глава "Роснефти" Игорь Сечин. В ходе церемонии военный оркестр исполнил гимны России и Катара. На сегодня запланированы переговоры Аль Тани и президента России Владимира Путина. Как сообщала пресс-служба Кремля, предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего взаимодействия с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ключевых тем международной повестки. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин и Аль Тани обменяются также мнениями по ситуации на Украине и на Ближнем Востоке.

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катар

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Прибытие эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани с официальным визитом в Россию Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня, как ожидается, пройдут переговоры монарха с Путиным. 2025-04-17T12:13 true PT0M40S

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Ольга Фомченкова

россия, катар, тамим бен хамад аль тани, владимир путин, москва, в мире