https://ria.ru/20250417/katar-2011778078.html
Эмир Катара прибыл в Россию на встречу с Путиным
Эмир Катара прибыл в Россию на встречу с Путиным - РИА Новости, 17.04.2025
Эмир Катара прибыл в Россию на встречу с Путиным
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл Москву с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:13:00+03:00
2025-04-17T12:13:00+03:00
2025-04-17T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл Москву с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости.Самолет эмира приземлился в аэропорту Внуково-2. С российской стороны эмира встречали первый вице-премьер Денис Мантуров, заместитель главы МИД Михаил Богданов, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин и глава "Роснефти" Игорь Сечин. В ходе церемонии военный оркестр исполнил гимны России и Катара. На сегодня запланированы переговоры Аль Тани и президента России Владимира Путина. Как сообщала пресс-служба Кремля, предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего взаимодействия с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ключевых тем международной повестки. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин и Аль Тани обменяются также мнениями по ситуации на Украине и на Ближнем Востоке.
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Прибытие эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани с официальным визитом в Россию
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня, как ожидается, пройдут переговоры монарха с Путиным.
2025-04-17T12:13
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PT0M40S
РИА Новости
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россия, катар, тамим бен хамад аль тани, владимир путин, москва, в мире
Россия, Катар, Тамим бен Хамад Аль Тани, Владимир Путин, Москва, В мире
Эмир Катара прибыл в Россию на встречу с Путиным
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом