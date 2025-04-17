https://ria.ru/20250417/kareliya-2011794153.html

Более 2,6 тысячи заявок на участки Карелии одобрили по "Гектару в Арктике"

Более 2,6 тысячи заявок на участки Карелии одобрили по "Гектару в Арктике" - РИА Новости, 17.04.2025

Более 2,6 тысячи заявок на участки Карелии одобрили по "Гектару в Арктике"

Более 2,6 тысячи положительных решений о предоставлении земельных участков в арктической Карелии было одобрено по программе "Гектар в Арктике", сообщил глава... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:15:00+03:00

2025-04-17T13:15:00+03:00

2025-04-17T13:15:00+03:00

арктика

артур парфенчиков

республика карелия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Более 2,6 тысячи положительных решений о предоставлении земельных участков в арктической Карелии было одобрено по программе "Гектар в Арктике", сообщил глава Республики Артур Парфенчиков в ходе ежегодного отчета в Законодательном собрании региона. Участки площадью до одного гектара выбирают активнее всего. При этом по коллективной заявке площадь участка может составлять до десяти гектаров. В республике создано семь агломераций, в которые вошло 182 земельных участка общей площадью 226 гектаров. Участок можно выбрать в Костомукшском городском округе, Сегежском и Беломорском муниципальных округах и Калевальском, Лоухском, Кемском районах. Получатели "гектаров" могут использовать землю как под строительство своего дома, это порядка 50%, так и реализовать туристический проект – около 20%. Уже сейчас есть жители, которые оформили участки в собственность. "Мы продолжим работу, которую ведем уже несколько лет, по проектам и программам развития арктических территорий Карелии. Чтобы и дальше менять жизнь на севере республики к лучшему. Уже сегодня Карелия занимает второе место по предоставлению земельных участков по программе "Гектар в Арктике". При этом карельская Арктика занимает всего около 1% от арктической территории страны. В республике одобрено 2,6 тысячи заявок на предоставление земли, а более 1,9 тысячи человек, причем не только жителей нашей республики, но и других российских регионов, получили земельные участки", — приводит пресс-служба правительства региона слова Парфенчикова. В этом году Карелия планирует включить в программу "Гектар в Арктике" дополнительные территории площадью 660 гектаров. В основном, это неиспользуемые земли запаса. Законопроект уже подготовлен и находится на стадии согласования с муниципалитетами. Кроме того, в ходе недавнего Международного арктического форума в Мурманске глава Карелии дал поручение обратиться на федеральный уровень с предложением использовать в программе "Гектар в Арктике" участки под снесенными аварийными домами. Также Парфенчиков упомянул о строительстве двух туристических объектов на Белом море в Карелии: акватермальный комплекс в Беломорске на 160 мест и всесезонный гостиничный комплекс в Кеми. Президент России Владимир Путин на форуме поручил поддержать по линии федерального правительства проекты в регионах, которые открывают новые границы Арктики и повышают интерес к северным территориям. Большой вклад в экономику северных территорий вносят резиденты Арктической зоны, которых на 1 апреля текущего года зарегистрировано 73. Они реализуют проекты с общим объемом инвестиций порядка 104 миллиарда рублей и созданием более 2,4 тысячи рабочих мест.

https://ria.ru/20250417/parfenchikov-2011771746.html

https://ria.ru/20250328/parfenchikov-2007938272.html

арктика

республика карелия

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арктика, артур парфенчиков, республика карелия