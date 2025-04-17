В Европе раскритиковали позицию Каллас по России
Журналист Боуз: Каллас продолжает повторять свою вечную мантру о злой России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас не перестает продвигать свою позицию по безусловной поддержке Киева, заявил журналист Чей Боуз на YouTube.
"В Европе сейчас много проблем: иммиграция, экономика. Никто не хочет быть тем человеком, который рассеет иллюзию и добавит еще одну проблему <…>. Один из самых агрессивных и русофобных политиков Евросоюза — Кая Каллас — будет продолжать свою вечную мантру о борьбе до конца <…>. Напоминаю, Каллас не справилась с должностью премьер-министра самой маленькой страны в ЕС, у нее нет никакого опыта в дипломатии", — сказал он.
Журналист также отметил тяжелое положение на Украине, в частности тотальную мобилизацию, которая переросла в силовую. При этом, по его мнению, киевский режим не считает нужным завершать конфликт, так как он слишком выгоден для них.
"На Украине никого не осталось, чтобы воевать, в отличие от России <…>. Сила России только растет, бойцы набираются опыта. <…> Зеленскому нет нужды завершать конфликт, потому что с миром придут и выборы, на которых он однозначно проиграет", — заключил Боуз.
Володин призвал отдать Каллас под трибунал
15 апреля, 08:04
Двадцатого марта итальянская газета Stampa сообщила, что объем фонда военной помощи Украине, который страны Евросоюза готовятся утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился с сорока до пяти миллиардов евро. На саммите стран блока Каллас, как писало издание, пришлось иметь дело с провалом ее плана.
Ранее руководство Евросоюза заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с несущественной ролью Брюсселя в вопросах мирного урегулирования на Украине.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
Перевооружение Европы: потенциалы имеют значение
16 апреля, 08:00