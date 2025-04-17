https://ria.ru/20250417/kallas-2011724790.html

В Европе раскритиковали позицию Каллас по России

В Европе раскритиковали позицию Каллас по России - РИА Новости, 17.04.2025

В Европе раскритиковали позицию Каллас по России

Глава Евродипломатии Кая Каллас не перестает продвигать свою позицию по безусловной поддержке Киева, заявил журналист Чей Боуз на YouTube. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T06:30:00+03:00

2025-04-17T06:30:00+03:00

2025-04-17T10:33:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас не перестает продвигать свою позицию по безусловной поддержке Киева, заявил журналист Чей Боуз на YouTube."В Европе сейчас много проблем: иммиграция, экономика. Никто не хочет быть тем человеком, который рассеет иллюзию и добавит еще одну проблему <…>. Один из самых агрессивных и русофобных политиков Евросоюза — Кая Каллас — будет продолжать свою вечную мантру о борьбе до конца <…>. Напоминаю, Каллас не справилась с должностью премьер-министра самой маленькой страны в ЕС, у нее нет никакого опыта в дипломатии", — сказал он.Журналист также отметил тяжелое положение на Украине, в частности тотальную мобилизацию, которая переросла в силовую. При этом, по его мнению, киевский режим не считает нужным завершать конфликт, так как он слишком выгоден для них."На Украине никого не осталось, чтобы воевать, в отличие от России <…>. Сила России только растет, бойцы набираются опыта. <…> Зеленскому нет нужды завершать конфликт, потому что с миром придут и выборы, на которых он однозначно проиграет", — заключил Боуз.Двадцатого марта итальянская газета Stampa сообщила, что объем фонда военной помощи Украине, который страны Евросоюза готовятся утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился с сорока до пяти миллиардов евро. На саммите стран блока Каллас, как писало издание, пришлось иметь дело с провалом ее плана.Ранее руководство Евросоюза заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с несущественной ролью Брюсселя в вопросах мирного урегулирования на Украине.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.

https://ria.ru/20250416/pushkov-2011492997.html

https://ria.ru/20250415/kallas-2011287080.html

https://ria.ru/20250416/evropa-2011419721.html

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