https://ria.ru/20250417/japonija-2011778208.html

Эксперт оценил протест Японии из-за судоходства на южных Курилах

Эксперт оценил протест Японии из-за судоходства на южных Курилах - РИА Новости, 17.04.2025

Эксперт оценил протест Японии из-за судоходства на южных Курилах

Япония противоречит сама себе, с одной стороны говоря о нацеленности на разрешение территориального вопроса с Россией по поводу Курильских островов, а с другой... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:14:00+03:00

2025-04-17T12:14:00+03:00

2025-04-17T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Япония противоречит сама себе, с одной стороны говоря о нацеленности на разрешение территориального вопроса с Россией по поводу Курильских островов, а с другой - заявляя протест из-за якобы приостановки прохода иностранных судов в районе южных Курил, рассказал РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов. Ранее генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония заявила протест России из-за якобы имевшей место временной приостановки права на проход иностранных судов в районе "северных территорий", как в Японии называют южнокурильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. "Эти претензии Японии на (южные Курильские - ред.) острова и желание все-таки заключить мирный договор с Россией делается вот в условиях того, что Япония ведет ярую антироссийскую политику. Здесь есть, конечно, отсутствие логики и здравого смысла, на что Япония при этом рассчитывает, не очень понятно... Она противоречит сама себе, когда ведет антироссийский курс, с одной стороны, а с другой стороны настаивает на том, что нужно подписывать мирный договор на основе решения территориального вопроса", - сказал он. Он также выразил уверенность в том, что данное решение Россия приняла в соответствии с международным морским правом и для этого есть серьезные обоснования. "Япония всегда протестовала против любых действий, которые производит Россия на Южно-Курильских островах, потому что Япония считает их своими северными территориями, незаконно оккупированными Россией, ещё со времен Советского Союза, требует их вернуть и настаивает на том, что Япония будет ставить вопрос о подписании мирного договора по итогам Второй мировой войны, но только при условии решения территориальной проблемы", - добавил эксперт. Кистанов отметил, что это стремление идёт в контексте активного участия Японии в мощных антироссийских санкциях, в оказании массированной финансовой, материальной, информационно-пропагандистской поддержки Украины, а также в условиях, когда Япония активно усиливает свое сотрудничество с НАТО. "С российской стороны были неоднократно официальные заявления и от МИД, и от (пресс-секретаря президента РФ Дмитрия) Пескова о том, что в нынешних условиях, когда Япония ведет такой антироссийский курс, ни о каких переговорах по мирному договору речи идти не может. При этом мы считаем, подчеркиваем, что территориальные вопросы между Россией и Японией закрыты. Если мы признаем, что в будущем, когда ситуация вокруг Украины нормализуется, мы готовы будем возобновить переговоры, но без увязки этого мирного договора с территориальным вопросом", - заключил эксперт. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, то это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20250408/yaponiya-2009934266.html

https://ria.ru/20250211/yaponiya-1998523108.html

https://ria.ru/20250212/deputat-1998793996.html

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в мире, япония, россия, украина, есимаса хаяси, нато