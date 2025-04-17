https://ria.ru/20250417/japonija-2011724965.html

Япония заявила протест России из-за приостановки прохода судов у Курил

Япония заявила протест России из-за приостановки прохода судов у Курил - РИА Новости, 17.04.2025

Япония заявила протест России из-за приостановки прохода судов у Курил

Япония заявила России протест из-за приостановки права на проход иностранных судов в районе Южных Курил, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T06:32:00+03:00

2025-04-17T06:32:00+03:00

2025-04-17T11:39:00+03:00

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ТОКИО, 17 апр — РИА Новости. Япония заявила России протест из-за приостановки права на проход иностранных судов в районе Южных Курил, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси."Шестнадцатого апреля по дипломатическим каналам российской стороне был передан протест", — сказал он.По словам Хаяси, поводом для протеста стало полученное от российского ведомства, отвечающего за водные пути, уведомление о том, что с 16:00 по японскому времени 16 апреля до полуночи 1 мая временно приостанавливается право на проход иностранных военных кораблей и судов в районе четырех южнокурильских островов. Токио считает этот район своими территориальными водами и называет введенные Россией ограничения неприемлемыми и противоречащими позиции Японии по Южным Курилам.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, которые страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.В марте 2022 года, после того как Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций из-за специальной военной операции, Москва отказалась продолжать переговоры по мирному договору, прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.

https://ria.ru/20250408/peskov-2009994632.html

https://ria.ru/20250214/yaponiya-1999372617.html

https://ria.ru/20250410/mid-2010499928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, россия, ссср, есимаса хаяси