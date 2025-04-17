Япония заявила протест России из-за приостановки прохода судов у Курил
Япония заявила протест России из-за временной приостановки права на проход судов
Курильский остров Уруп. Архивное фото
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ТОКИО, 17 апр — РИА Новости. Япония заявила России протест из-за приостановки права на проход иностранных судов в районе Южных Курил, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
"Шестнадцатого апреля по дипломатическим каналам российской стороне был передан протест", — сказал он.
По словам Хаяси, поводом для протеста стало полученное от российского ведомства, отвечающего за водные пути, уведомление о том, что с 16:00 по японскому времени 16 апреля до полуночи 1 мая временно приостанавливается право на проход иностранных военных кораблей и судов в районе четырех южнокурильских островов. Токио считает этот район своими территориальными водами и называет введенные Россией ограничения неприемлемыми и противоречащими позиции Японии по Южным Курилам.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, которые страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
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В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова.
В марте 2022 года, после того как Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций из-за специальной военной операции, Москва отказалась продолжать переговоры по мирному договору, прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
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