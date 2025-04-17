В подполье рассказали об ударах по иностранным наемникам в пригороде Изюма
В пригороде Изюма нанесли удары по местам размещения иностранных наемников
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В пригороде Изюма Харьковской области нанесли удары по местам размещения ВСУ и иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков: четыре прилета в области, один из них — серийный. Все четыре раза удары пришлись по городу Изюм, и это без учета работы артиллерии и операций БПЛА на ЛБС в районе Изюма. Последние четыре дня поступали сообщения, что в Изюм и его пригороды малыми группами стягиваются подразделения ВСУ <…>. Серийный удар был нанесен по дачным участкам на юго-востоке города. Там расположены базы отдыха, туркомплекс "Донецкий юрт" и коттеджный поселок, где разместились военные, в том числе иностранные (наемники. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
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