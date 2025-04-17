https://ria.ru/20250417/izyum-2011732608.html

В подполье рассказали об ударах по иностранным наемникам в пригороде Изюма

В подполье рассказали об ударах по иностранным наемникам в пригороде Изюма - РИА Новости, 17.04.2025

В подполье рассказали об ударах по иностранным наемникам в пригороде Изюма

В пригороде Изюма Харьковской области нанесли удары по местам размещения ВСУ и иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T08:22:00+03:00

2025-04-17T08:22:00+03:00

2025-04-17T11:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

изюм (город)

сергей лебедев

харьковская область

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В пригороде Изюма Харьковской области нанесли удары по местам размещения ВСУ и иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков: четыре прилета в области, один из них — серийный. Все четыре раза удары пришлись по городу Изюм, и это без учета работы артиллерии и операций БПЛА на ЛБС в районе Изюма. Последние четыре дня поступали сообщения, что в Изюм и его пригороды малыми группами стягиваются подразделения ВСУ <…>. Серийный удар был нанесен по дачным участкам на юго-востоке города. Там расположены базы отдыха, туркомплекс "Донецкий юрт" и коттеджный поселок, где разместились военные, в том числе иностранные (наемники. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.Координатор подполья добавил, что под удар также попала промзона в районе Изюмского тепловозоремонтного завода.Минувшей ночью в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250411/vsu-2010600371.html

https://ria.ru/20250406/vsu-2009708066.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

изюм (город)

харьковская область

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вооруженные силы украины, изюм (город), сергей лебедев, харьковская область, дмитрий песков