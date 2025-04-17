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В подполье рассказали об ударах по иностранным наемникам в пригороде Изюма - РИА Новости, 17.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:22 17.04.2025 (обновлено: 11:13 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/izyum-2011732608.html
В подполье рассказали об ударах по иностранным наемникам в пригороде Изюма
В подполье рассказали об ударах по иностранным наемникам в пригороде Изюма - РИА Новости, 17.04.2025
В подполье рассказали об ударах по иностранным наемникам в пригороде Изюма
В пригороде Изюма Харьковской области нанесли удары по местам размещения ВСУ и иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:22:00+03:00
2025-04-17T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
изюм (город)
сергей лебедев
харьковская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В пригороде Изюма Харьковской области нанесли удары по местам размещения ВСУ и иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков: четыре прилета в области, один из них — серийный. Все четыре раза удары пришлись по городу Изюм, и это без учета работы артиллерии и операций БПЛА на ЛБС в районе Изюма. Последние четыре дня поступали сообщения, что в Изюм и его пригороды малыми группами стягиваются подразделения ВСУ &lt;…&gt;. Серийный удар был нанесен по дачным участкам на юго-востоке города. Там расположены базы отдыха, туркомплекс "Донецкий юрт" и коттеджный поселок, где разместились военные, в том числе иностранные (наемники. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.Координатор подполья добавил, что под удар также попала промзона в районе Изюмского тепловозоремонтного завода.Минувшей ночью в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250411/vsu-2010600371.html
https://ria.ru/20250406/vsu-2009708066.html
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изюм (город)
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вооруженные силы украины, изюм (город), сергей лебедев, харьковская область, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Изюм (город), Сергей Лебедев, Харьковская область, Дмитрий Песков
В подполье рассказали об ударах по иностранным наемникам в пригороде Изюма

В пригороде Изюма нанесли удары по местам размещения иностранных наемников

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В пригороде Изюма Харьковской области нанесли удары по местам размещения ВСУ и иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков: четыре прилета в области, один из них — серийный. Все четыре раза удары пришлись по городу Изюм, и это без учета работы артиллерии и операций БПЛА на ЛБС в районе Изюма. Последние четыре дня поступали сообщения, что в Изюм и его пригороды малыми группами стягиваются подразделения ВСУ <…>. Серийный удар был нанесен по дачным участкам на юго-востоке города. Там расположены базы отдыха, туркомплекс "Донецкий юрт" и коттеджный поселок, где разместились военные, в том числе иностранные (наемники. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
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При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныИзюм (город)Сергей ЛебедевХарьковская областьДмитрий Песков
 
 
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